Sosyal medyada çizmeyi aşan 'deprem' paylaşımları! Skandal ifadeler kullanmaktan Büşra Dede de geri durmadı

Özellikle büyükşehirlerdeki seçim sonuçları kimilerine zafer neşesini yaşatırken bazı seçmenler ve adaylar beklediği sonucu alamadı. Fakat sosyal medyada öyle çirkin paylaşımlar yapıldı ki "kazananların" ölmesi istenecek kadar çizmeyi aşan ifadeler kullanıldı.

İstanbul 2019'un ardından 2024'te de bir kez daha 'Ekrem İmamoğlu' dedi. En yakın rakibi Murat Kurum'a 10 puanın üzerinde fark atan İmamoğlu bir dönem daha İBB başkanı koltuğuna hak kazandı. Bu sonuç sosyal medyada bazı kullanıcıların beklenen büyük İstanbul depremini de işin içine karıştırarak ağır yorumlarda bulunmasına yol açtı.

İSTANBULLULARIN DEPREMDE ÖLMESİNİ İSTEDİ

Kullanıcılardan biri İstanbul'da tez zamanda depremin gerçekleşmesini, mega kentin sakinleriyle birlikte yok olup gitmesini diledi.

Bir başka kullanıcı da "Zaferiniz de yenilginiz gibi hiç çekilmiyor" dediği kişilerin ölmesini istedi.

BÜŞRA DEDE'DEN SKANDAL PAYLAŞIM

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti'ye destek gönderileriyle sık sık sosyal medyanın gündeminde ilk sıralarda yer alan Büşra Dede de skandal ifadeler kullanan isimlerden oldu.

İmamoğlu'nu "beceriksiz" olarak niteleyen Dede, "Deprem olursa artık 'Her şey çok güzel olacak' diye dolanmaya devam edersiniz ortalıkta" dedi.

Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır





