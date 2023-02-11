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Sosyal medyada çok konuşulmuştu! Alican Sınır Kapısı depremzedeler için 30 yıl sonra açıldı

11.02.2023 15:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem felaketinin ardından yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Son olarak Iğdır'dan Ermenistan'a açılan Alican Sınır Kapısı, 30 yıl sonra ilk kez kullanıldı. Nisan 1993'te sivil geçişlere kapatılan Alican Sınır Kapısı, depremzedelere yardım taşınan 5 TIR'ın geçişi için açıldı.

Sosyal medyada çok konuşulmuştu! Alican Sınır Kapısı depremzedeler için 30 yıl sonra açıldı

Türkiye ile Ermenistan arasındaki Alican Sınır Kapısı, Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ili vuran depremler sonrası yardım taşınan TIR'ların geçişine açıldı. Afet bölgesi için Ermenistan'da hazırlanan 5 TIR'lık yardım malzemesi, Ermenistan heyeti ile Alican Köprüsü'ne getirildi.

ASKERİ YETKİLİLERCE KARŞILANDI

Iğdır İl Afet ve Acil Durum Müdürü Burhan Çöllü ve askeri yetkililerce karşılanan Ermenistan heyeti, resmi işlemlerin ardından deprem bölgesine hareket etti.

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Alican Sınır Kapısı, Azerbaycan'a yönelik saldırılara tepki olarak Nisan1993'te sivil geçişlere kapatılmıştı. (DHA)

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