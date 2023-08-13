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Sosyal medyada görüp evde denedi, ölümden döndü! 'Ben yandım başkası yanmasın'

13.08.2023 11:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muş'ta sosyal medyada gördüğü videoyu evde deneyen Fatma K. (11) ölümden döndü. Üzerine kolonya döküp elindeki çakmağı ateşleyen küçük çocuk ağır yaralandı. Göğüs ve boyun bölgesinde yanıklar oluşan Fatma K., "Bir anda alevlerin içinde kaldım. Hemen banyoya koşup, üzerime su döktüm. Bir an öleceğimi düşündüm. Çok korkunç dakikalardı. Bunu kimse denemesin. Ben yandım başkası yanmasın" dedi.

Sosyal medyada görüp evde denedi, ölümden döndü! 'Ben yandım başkası yanmasın'

Muş'un Malazgirt ilçesinde yaşayan öğrenci Fatma K., sosyal medyada gördüğü 'kolonya yakma' videosunu denemek istedi. Kimsenin evde olmadığı sırada üzerine kolonya döken küçük kız, elindeki çakmağı da ateşledi. Bir anda saçları ve kıyafetleri alev alan Fatma K., banyoya koşup, üzerine su döktü.

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Kendi kendini söndürmeye başaran Fatma K., daha sonra ailesi tarafından Malazgirt Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Göğüs ve boyun bölgesinde 2'nci ve 3'üncü dereceden yanıklar oluşan Fatma K., Erzurum Şehir Hastanesi Yanık Tedavi Ünitesi'ne sevk edildi. Burada tedavisi süren Fatma K., yaşadığı korku dolu anları anlattı.

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'BİR ANDA ALEVLERİN İÇİNDE KALDIM'

Evde kimsenin olmadığını belirten Fatma K., "Sosyal medyada izlediğim ve ilgimi çeken kolonya yakma videosunu denemek istedim. Üzerime kolonya döküp, çakmağı çaktım. Bir anda alevlerin içinde kaldım. Hemen banyoya koşup, üzerime su döktüm. Bir an öleceğimi düşündüm. Çok korkunç dakikalardı. Artık bu gibi denemeler yapmayacağım. Bunu kimse denemesin. Ben yandım başkası yanmasın" dedi.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
kolonya sosyal medya Muş

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