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Görüntüler sosyal medyada gündem oldu! Kadıköy-Beşiktaş vapurunda 'köpek' krizi

08.03.2023 13:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kadıköy-Beşiktaş vapurunun 9:15 seferinde çekildiği öne sürülen bir görüntü, sosyal medyada gündem oldu. Görüntülerle birlikte sosyal medyada paylaşılan iddiaya göre, kaptan, sokak köpeği olduğu için vapur seferini gerçekleştirmeyeceğini duyurdu. Bunun üzerine yolculardan tepkiler geldi. Görüntülerde ise yolculara gemiden inmeleri yönünde yapılan anons ve bir yolcunun tepkisi yer aldı. Öte yandan Şehir Hatları'ndan konuya ilişkin bir açıklama yapıldı.

İddiaya göre, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Şehir Hatları A.Ş'nin 9:15'te gerçekleştirilmesi planlanan Kadıköy-Beşiktaş seferinde, kaptan vapurda sokak köpeği olduğu için vapur seferini gerçekleştirmeyeceğini duyurdu.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Sosyal medyada yer alan iddialara göre bunun üzerine yolculardan kaptana tepkiler geldi, kaptan ise kendisine gelen tepkiler üzerine anons yaparak yolcuların da vapurdan inmesini istedi. Olayın yaşandığı vapurda çekildiği öne sürülen görüntüler ise sosyal medyada gündem oldu.

YOLCULARDAN TEPKİ GELDİ

Söz konusu görüntülerde bir kadının "Köpeğin küpesi var. Zaten belediyenin baktığı köpek. Moda'nın köpeği. Nedir bu köpek düşmanlığı anlamıyorum. Hayır zaten düzenli olarak Moda'dan Beşiktaş'a, Beşiktaş'tan Moda'ya giden köpeklerimiz var bizim. Kafasını seviyor beyefendi hiçbir problem yok. Kaptan bey ne yapıyorsa yapsın lisansını mı veriyor ne oluyor, inmiyoruz ya. Nedir bu köpek düşmanlığı nedir yani?" diyerek tepki gösterdiği anlar yer alıyor.

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Bu sırada, "Gemimiz boş olarak iskeleden hareket edecek. Gemide yolcu kalmaması önemle rica olunur" anonsu yapıldığı duyuluyor.

ŞEHİR HATLARI: SÜREÇ DETAYLARI İLE TETKİK EDİLİYOR

Şehir Hatları'ndan konuya ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada ise şu ifadeler kullanıldı;

"08.03.2023 tarihli 09.15 Kadıköy-Beşiktaş seferimiz, sokakta yaşayan ve zaman zaman da iskelelerimizde misafir ettiğimiz dört ayaklı dostumuzun vapura binmesinin ardından yaşanan gelişmelerden dolayı 09.36'da gecikmeli olarak yapılmıştır. Öncelikle yaşanan gecikmeden dolayı özür diler, Hayvan Dostu Şehir Hatları politikamız gereği sürecin şirketimiz tarafından detayları ile tetkik edildiğini bilgilerinize sunarız."


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