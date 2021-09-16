Sosyal medyada gündem olmuştu! Müdür yardımcısı için karar verildi

Okul bahçesine toplanan öğrencileri okulun temizliği konusunda uyarırken tehditte bulunduğu öne sürülen Konyaaltı ilçesindeki Hurma Ortaokulu Müdür Yardımcısı F.Y.C’ye yönelik idari soruşturma gerçekleştirildi.

AÇIĞA ALINDI

Bu kapsamda görevlendirilen müfettişlerin incelemesi sonucu tutulan rapor doğrultusunda F.Y.C, açığa alındı.

Soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü, okul temizliği konusunda uyardığı öğrencilere yönelik sözleri tepki çeken F.Y.C. hakkında 14 Eylül’de idari soruşturma başlatmıştı.

NE OLMUŞTU?

Okula girmek için sıraya giren öğrencilere "Susun" diye bağıran kadın öğretmen, hakaretler savurdu ve "Ağzınızı yüzünüzü dağıtırım ben konuşuyorum burada. Bakın tekrar söylüyorum, okul temizliğinden siz sorumlusunuz. Sizin pislettiğiniz yeri ben temizlemek zorunda değilim. İnsana yakışır şekilde, öğrenciye yakışır şekilde davranın." dedi.

Sosyal medyada hızla yayılan ve binlerce kez paylaşılan görüntülere tepki yağdı.

(AA)

