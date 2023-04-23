Sosyal medyada hızla yayıldı! Sudan'daki çatışmaların başlangıcından bu yana ilk kez görüntülendi

Sudan'da ordu ile paramiliter güç Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında 15 Nisan sabahı çatışmalar başlamış, arabuluculuk çabalarına rağmen hız kesmiyor.

TÜRK VATANDAŞLARI TAHLİYE EDİLİYOR

Türkiye'nin Hartum Büyükelçiliği, Sudan'da ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasındaki çatışmalar nedeniyle yurda dönmek isteyen Türk vatandaşlarının tahliye edileceğini duyurdu.

Büyükelçilikten yapılan açıklamada, "Sudan genelinde devam etmekte olan çatışmalar ışığında yapılan güvenlik değerlendirmeleri neticesinde, bilhassa çatışma bölgelerinde bulunan vatandaşlarımızın 23 Nisan Pazar kara yoluyla üçüncü bir ülke üzerinden ülkemize tahliye edilmesine karar verilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

HIMİDTİ İLK KEZ GÖRÜNTÜLENDİ

Sudan'da Hızlı Destek Kuvvetleri'nin (HDK) "Hımidti" lakabıyla bilinen lideri Muhammed Hamdan Dagalu'nun, sosyal medyada yayılan kısa bir görüntüde çatışmaların patlak vermesinin ardından ilk kez görüntülendiği iddia edildi.





