HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Sosyal medyada hızla yayıldı! Sudan'daki çatışmaların başlangıcından bu yana ilk kez görüntülendi

Sosyal medyada hızla yayıldı! Sudan'daki çatışmaların başlangıcından bu yana ilk kez görüntülendi

23.04.2023 14:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sudan'da 15 Nisan sabahı ordu ile paramiliter güç Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında başlayan silahlı çatışmalar giderek şiddetlenirken dikkat çeken bir görüntü paylaşıldı. Sosyal medyada yayılan görüntülerde HDK lideri Muhammed Hamdan Dagalu, çatışmaların başlangıcından bu yana ilk kez görüntülendi.

Sudan'da ordu ile paramiliter güç Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında 15 Nisan sabahı çatışmalar başlamış, arabuluculuk çabalarına rağmen hız kesmiyor.

TÜRK VATANDAŞLARI TAHLİYE EDİLİYOR

Türkiye'nin Hartum Büyükelçiliği, Sudan'da ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasındaki çatışmalar nedeniyle yurda dönmek isteyen Türk vatandaşlarının tahliye edileceğini duyurdu.

gk

Büyükelçilikten yapılan açıklamada, "Sudan genelinde devam etmekte olan çatışmalar ışığında yapılan güvenlik değerlendirmeleri neticesinde, bilhassa çatışma bölgelerinde bulunan vatandaşlarımızın 23 Nisan Pazar kara yoluyla üçüncü bir ülke üzerinden ülkemize tahliye edilmesine karar verilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Erdoğan'dan Sudan'a 'savaşı bitirin' çağrısı! Erdoğan'dan Sudan'a 'savaşı bitirin' çağrısı!

HIMİDTİ İLK KEZ GÖRÜNTÜLENDİ

Sudan'da Hızlı Destek Kuvvetleri'nin (HDK) "Hımidti" lakabıyla bilinen lideri Muhammed Hamdan Dagalu'nun, sosyal medyada yayılan kısa bir görüntüde çatışmaların patlak vermesinin ardından ilk kez görüntülendiği iddia edildi.

HABER.00_01_12_02.Still053

HABER.00_00_45_49.Still050

HABER.00_01_29_21.Still054

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hortum felaketinin görüntüleri dehşete düşürdü! İşte o anlar...Hortum felaketinin görüntüleri dehşete düşürdü! İşte o anlar...
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Çiftçilere sıfır faizli hayvancılık kredisi vereceğizCumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Çiftçilere sıfır faizli hayvancılık kredisi vereceğiz
Çin ordusuna emir verildi! Dünyayı korkutan tarihÇin ordusuna emir verildi! Dünyayı korkutan tarih
Anahtar Kelimeler:
Sudan

En Çok Okunan Haberler

Gözler Temmuz zammında! Rakamlar netleşmeye başladı: SSK, Bağ-Kur, memur ve memur emeklisi maaşı...

Gözler Temmuz zammında! Rakamlar netleşmeye başladı: SSK, Bağ-Kur, memur ve memur emeklisi maaşı...

Yeni indirim yolda: Fiyatlar o gün değişiyor!

Yeni indirim yolda: Fiyatlar o gün değişiyor!

Ses duyan komşusu kontrole gidince korkunç manzarayla karşılaştı

Ses duyan komşusu kontrole gidince korkunç manzarayla karşılaştı

Ağzınıza bile sürmeyin! Erken ölüm riskini artırıyor

Ağzınıza bile sürmeyin! Erken ölüm riskini artırıyor

Son 3 haftaya 3 puan önde giriyor

Son 3 haftaya 3 puan önde giriyor

PKK ile el ele gizli saldırı! Belgeler sızdırıldı, planı tüm dünya öğrendi

PKK ile el ele gizli saldırı! Belgeler sızdırıldı, planı tüm dünya öğrendi

İlginizi Çekebilir

Trafikte kabus dolu anlar! Arabasının camına taş atıldı

Trafikte kabus dolu anlar! Arabasının camına taş atıldı

Minicik bikinisiyle şov yaptı! Göğüs iplerini aralayınca...

Minicik bikinisiyle şov yaptı! Göğüs iplerini aralayınca...

Zamansız tasarımı ve konforlu yapısıyla öne çıkan Camper ayakkabılarda %30'a varan indirim

Zamansız tasarımı ve konforlu yapısıyla öne çıkan Camper ayakkabılarda %30'a varan indirim

Öğretmen ve öğrenci birbirlerine girdi! Tekme ve tokatlar havada uçuştu

Öğretmen ve öğrenci birbirlerine girdi! Tekme ve tokatlar havada uçuştu

Cinsel organları, burunları ve ağızları kesilmiş halde bulundular

Cinsel organları, burunları ve ağızları kesilmiş halde bulundular

Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Puma... %60'a varan indirimleri kaçırmayın

Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Puma... %60'a varan indirimleri kaçırmayın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.