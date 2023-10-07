Sosyal medyada infial yaratan görüntüler! Et pazarında satılacağı iddia edildi... Kamyondan kafes kafes canlı köpek indirildi

Sosyal medyada kaydedilen bir görüntü kısa sürede kullanıcıların tepkisine neden oldu. Söz konusu görüntülerin Çin'de çekildiği iddia edilirken kamera kadrajında kasası tamamen kafeslerle dolu bir kamyonet yer aldı. Kamyonetin içinde bulunan iki kişi kafesleri indirirken diğerlerinin ise kafesleri içeriye doğru taşıdıkları görüldü.

SOSYAL MEDYADA İNFİAL YARATTI

Sosyal medya kullanıcılarının tepkisine neden olan görüntülerde kafeslerin içinde canlı köpeklerin olduğu fark edildi. Köpeklerin et pazarında satılmak üzere kamyonetle getirildiğinin iddia edilmesi sosyal medyada tepki çekti.