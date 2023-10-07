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    4. Sosyal medyada infial yaratan görüntüler! Et pazarında satılacağı iddia edildi... Kamyondan kafes kafes canlı köpek indirildi

    Sosyal medyada infial yaratan görüntüler! Et pazarında satılacağı iddia edildi... Kamyondan kafes kafes canlı köpek indirildi

    07.10.2023 13:18 | Son Güncelleme:
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    Çin'de kaydedilen bir görüntü sosyal medyada adeta infiale neden oldu. Bir kamyonun kasasına yüklenen kafeslerin içindeki canlı köpeklerin görüntüsü tepki çekti. Köpeklerin et pazarında satılacağının iddia edilmesi sosyal medyanın gündemine yerleşti.

    Sosyal medyada kaydedilen bir görüntü kısa sürede kullanıcıların tepkisine neden oldu. Söz konusu görüntülerin Çin'de çekildiği iddia edilirken kamera kadrajında kasası tamamen kafeslerle dolu bir kamyonet yer aldı. Kamyonetin içinde bulunan iki kişi kafesleri indirirken diğerlerinin ise kafesleri içeriye doğru taşıdıkları görüldü.

    SOSYAL MEDYADA İNFİAL YARATTI

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    Sosyal medya kullanıcılarının tepkisine neden olan görüntülerde kafeslerin içinde canlı köpeklerin olduğu fark edildi. Köpeklerin et pazarında satılmak üzere kamyonetle getirildiğinin iddia edilmesi sosyal medyada tepki çekti.

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