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  4. Sosyal medyada Nevşin Mengü polemiği! Mengü'ye 'reklam' eleştirisi yapan Faruk Bildirici'ye Cüneyt Özdemir ve Özgür Demirtaş'tan tepki!

Sosyal medyada Nevşin Mengü polemiği! Mengü'ye 'reklam' eleştirisi yapan Faruk Bildirici'ye Cüneyt Özdemir ve Özgür Demirtaş'tan tepki!

23.02.2022 23:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Medya Ombudsmanı Faruk Bildirici, gazeteci Nevşin Mengü'yü sosyal medya hesabından reklam yaptığı gerekçesiyle eleştirerek, bunun meslek ilkelerine aykırı olduğunu söyledi. Mengü ise Bildirici'ye hem YouTube hem de Twitter'dan yanıt vererek, "Ben mecrayım, bunu Faruk Bey’lerin jenerasyonu anlayamıyor" dedi. Polemiğe Cüneyt Özdemir ile Özgür Demirtaş da dahil oldu ve Mengü'ye destek verdi. Demirtaş, "Gazeteciler nereden para kazanacak?" derken Özdemir ise çok daha sert sözler sarfetti.

Sosyal medyada Nevşin Mengü polemiği! Mengü'ye 'reklam' eleştirisi yapan Faruk Bildirici'ye Cüneyt Özdemir ve Özgür Demirtaş'tan tepki!

Gazeteci Nevşin Mengü, YouTube yayınında ve Instagram hesabında vitamin içeceği reklamı yaptı. Nevşin Mengü'nün paylaşımı, bağımsız medya ombudsmanı Faruk Bildirici'nin tepkisini çekti.

Faruk Bildirici, Twitter hesabı üzerinden Mengü'nün ilgili paylaşımının görselini paylaşarak "Nevşin Mengü, örtülü reklam yerine artık "#işbirliği etiketi de ekleyerek açıkça reklam yapmaya başlamış. Instagram hesabında bir vitamin desteğinin reklamını yapıyor. Bir gazeteci olarak mesleğinin güvenilirliğini bir ürünün pazarlaması için kullanması meslek ilkelerine aykırı" ifadelerini kullandı.

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MENGÜ'DEN YANIT GELDİ

Gazeteci Nevşin Mengü, kendisini eleştiren Bildirici'ye Youtube kanalında yanıt verdi. Mengü "Faruk Bildirici ‘Gazeteciler reklam alıyorlar, etik değil demiş’. Sene 2022 ve bizim gazetecilik yaptığımız, yayıncılık yaptığımız mecralar değişti. Ben kendim bir mecrayım. Bizim patronumuz yok. Elimizden geldiğince güzel bir şey yapmaya çalışıyoruz. Kendi patronumuz kendimiz. Bize maaş ödeyen yok. Biz iş yapıyoruz, fatura kesiyoruz, şirketimizi döndürüyoruz." dedi.

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"BEN MECRAYIM BUNU ANLAYAMIYORLAR"

Mengü, "Ben mecrayım, bunu Faruk Bey’lerin jenerasyonu anlayamıyor. Onlar için çok zor, ben de merkez medyadan geldiğim için, merkez medyanın dağılmasıyla beraber tüm imtiyazlarını, güç aldıkları şeyi kaybettiler. Kardeşim ben burada imtiyazla bir frekans filan almış değilim, Youtube’da insanların istiyorlarsa tıklayıp izledikleri bir Youtube kanalım var. İsterseniz izlersiniz; istemezseniz izlemezsiniz. Kameraman, kurgucu arkadaşlara ‘Bedava mı çalışın’ diyelim" ifadelerini kullandı.

ÖZGÜR DEMİRTAŞ'TAN MENGÜ'YE DESTEK: GAZETECİLER NEREDEN PARA KAZANACAK?

Sosyal medyadaki Bildirici ile Mengü arasındaki polemiğe Gazeteci Cüneyt Özdemir ile ekonomist ve akademisyen Prof. Dr. Özgür Demirtaş da dahil oldu. Özgür Demirtaş, Mengü'ye destek vererek şu ifadeleri kullandı:

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"Yanlış bir yorum Faruk bey:
1) Kanuna göre işbirliği etiketiyle istediği reklamı alır.
2) Para aldığını saklasa o zaman problem olurdu.
3) Bu dönemde gazeteciler nereden para kazanacak? Siz mi maaş vereceksiniz?
4) Vergisini vermişse size ne?
5) Faruk bey sizin mantığınıza göre sanatçılar da reklam almasın çünkü onları sevenlerin sevgisini kullanıyorlar. Eğer reklam olduğu söylenmese o zaman problem olurdu. Reklam ekonominin bir parçasıdır."

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CÜNEYT ÖZDEMİR'DEN BİLDİRİCİ'YE SERT YANIT!

Uzun süredir ekibiyle birlikte gündemdeki konularla ilgili YouTube kanalından yayın yapan Gazeteci Cüneyt Özdemir de Bildirici'yi sert sözlerle eleştirdi. Bildirici'ye Twitter'dan yanıt veren Özdemir'in paylaşımları şu şekilde:

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"Faruk bey Nevşin'in bu postunda neye itiraz ediyorsunuz bizi biraz daha aydınlatır mısınız? İşbirliği yerine 'advertorial' ya da 'bu bir ilandır' yazsa bir problem yok muydu? Fark ne? Yeni kurulan medya düzeninde gazetecilerin gelir kaynağını nasıl oluşturmasını düşünüyorsunuz?Ya sizin haberiniz olsa ne olur olmasa ne olur? Size rağmen bu medya düzenini biz kuruyoruz. Anlamak istemediğiniz şu, bu kurulan yeni medya düzeninde bütün bildik kuralları yıkıyoruz. Gelir modelini yeniden tanımlıyoruz. Kişisel medyalar inşa ediyoruz. Aklınız bunu almıyor!

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"SİZİN GAZETECİLİK SİCİLİNİZ..."

Kimsenin gazeteciliği satılığı çıkardığı yok. Ayrıca sizin gazetecilik siciliniz bize ahmak kesmeye yetmez. Babıali koridorlarında hepimizin gazetecilik için verdiği emek, aldığı riskler, hayatını attığı riskler ortada. Siz kimsiniz de bize gazetecilik etiği dersi veriyorsunuz? Reklamda sınır ne olacak elbette tartışabiliriz. Neyin reklamını yapar yapmaz bunu da tartışabiliriz. Siyaset reklamını nasıl yapacak bu da tartışılır ama sizin kutsal bellediğiniz medya patronlarının yazdığı etik kurallardan değil. Yeni bir medya düzeni kuruluyor"

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"REKLAM YAPAN GAZETECİ, MESLEĞİNİ PARAYA TAHVİL ETMİŞ KİŞİDİR"

Özdemir'e yanıt veren Bildirici ise "Gazeteci her zaman, her yerde gerçeğe sadık kalmakla yükümlüdür. İnsanlara gerçeği söylemek zorundadır. Reklam yapan gazeteci, mesleğinin güvenilirliğini paraya tahvil etmiş kişidir. Yeni medya düzeninde gazetecilik satılığa çıktı da haberim mi yok?. Evrensel gazetecilik ilkelerini kimse kendine göre eğip bükmemeli. Yeni medya düzeninde gazetecinin en büyük gelir kaynağı okuru, izleyicisi olabilir. Gazeteci gelir için her para verenin istediğini söyleyecek mi? Reklamda sınır ne olacak? Örneğin parti parti reklamı yapacak mı? Gazeteci her zaman, her yerde gerçeğe sadık kalmakla yükümlüdür. İnsanlara gerçeği söylemek zorundadır. Reklam yapan gazeteci, mesleğinin güvenilirliğini paraya tahvil etmiş kişidir. Yeni medya düzeninde gazetecilik satılığa çıktı da haberim mi yok?" ifadelerini kullandı.

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MENGÜ DE POLEMİĞE SESSİZ KALMADI: ÖĞÜT ALMAK GİBİ NİYETİM YOK

Twitter'daki karşılıklı atışmaların ardından Bildirici'nin hedefindeki Nevşin Mengü de paylaşım yaptı. Mengü, "Faruk bey, tebrik ederim bu tartışma vesilesiyle hiç okunmadığınız kadar okundunuz. Kendi kendinizi etik polisi ve standart koyucu olarak atadığınızı anlıyorum. Benim hesap vereceğim tek mercii izleyicilerim. Sizlere self proclaimed ombudsmanlığınızda başarılar dilerim. Ne var ki patronsuz medyada gün dahi çalışmamış bir kimseden öğüt almak iş öğrenmek gibi bir niyetim yok. Olgun erkekler olarak kurduğunuz fildişi kuleleriniz yıkıldığı için üzgünüm. Kolaylıklar dilerim" notunu yazdı.

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