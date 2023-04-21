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Sosyal medyada olay yaratan 'mavi tik' kararı! Aralarında Beyonce ve Cristiano Ronaldo da var

21.04.2023 13:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elon Musk'ın sosyal medya platformu Twitter'da hayata geçirdiği yeni mavi tik kararı ile sosyal medyada yeni bir gündem daha oluşturmayı başardı. Twitter, dün binlerce hesabın mavi tiklerini kaldırmaya başladı. Aralarında Beyonce ve Cristiano Ronaldo gibi ünlü isimlerin de olduğu hesaplar, bir zamanlar gıpta ile bakılan mavi tiklerini kaybetti.

Sosyal medyada olay yaratan 'mavi tik' kararı! Aralarında Beyonce ve Cristiano Ronaldo da var

BBC'nin haberine göre, Twitter hesapları bulunan Amerikalı şarkıcı Beyonce ve ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo arasında artık ortak bir nokta var. O da mavi tiklerini kaybetmiş olmaları... Bu iki ünlü isim, artık Twitter'da mavi tik sahibi değiller.

ronaldo

MAVİ TİKLER KALKTI

Bu kararın nedeni ise şu; Sosyal medya devi dün binlerce hesaptan bir zamanlar çok sevilen mavi tikleri kaldırmaya başladı.

beyonce

Twitter'ın sahibi Elon Musk'ın, sosyal medya şirketini kâra geçirmek için elden geçirmeye çalıştığı bir dönemde gelen bu hamle sonucunda, mavi tikini kaybetmek istemeyen kullanıcıların Twitter Blue'ya abone olmaları gerekiyor.

İsimlerinin yanındaki mavi onay işaretini korumak isteyen kullanıcıların Twitter Blue'ya abone olmak için ayda en az 150 TL ödemeleri gerekiyor.

BAZILARI TİK'LERİNİ KAYBEDERKEN, BAZILARI DA KORUDU

Beyonce ve Cristiano Ronaldo gibi ünlü isimler, 'en azından şimdilik' (Çünkü Twitter Blue'ya abone olup tekrar mavi tik alabilirler) mavi tiklerini kaybetseler de bazıları da mavi tiklerini korudu.

Örneğin, NBA'in yıldız basketbolcusu LeBron James, mavi tiki için ödeme yapmayacağını söylemesine rağmen, Elon Musk tarafından hediye edilen "ücretsiz bir abonelik" ile mavi tik işaretine sahip.

lebron

Musk, efsane yazar Stephen King ve Star Trek evreninde Kaptan Kirk'ü canlandıran usta oyuncu William Shatner için de aynı anlaşmanın geçerli olduğunu doğruladı.

Değişiklik gerçekleştiğinde, Twitter'da bu konuda birçok kullanıcı şaka yaptı.

Bazı kullanıcılar ise aktör Jason Sudeikis'in mavi tikini kaybederken, canlandırdığı kurgusal karakter Ted Lasso'nun kaybetmemesindeki ironiye dikkat çekti.

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Cristiano Ronaldo LeBron James Twitter Jason Sudeikis beyonce mavi tik

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