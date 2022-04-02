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Sosyal medyada yazdıkları gündem olmuştu! Savcı Sayan'dan Özgür Demirtaş'a 2 kilo et göndermesi

02.04.2022 20:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan Ramazan ayı boyunca durumu iyi olmayan vatandaşlara günde 2 kilo et dağıtacağını açıklamış, Prof. Dr. Özgür Demirtaş da bunu yapamayacağını iddia etmişti. Bugün kasaplarla birlikte kesimhaneye giren Sayan eti dağıtacağını belirtip Demirtaş'a göndermede bulundu.

Sosyal medyada yazdıkları gündem olmuştu! Savcı Sayan'dan Özgür Demirtaş'a 2 kilo et göndermesi

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, Ramazan ayında ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere hazırlanan etleri Ağrı Et Kombinası kesimhanesine giderek kasaplarla birlikte kesip paketleyerek araca yükledi.

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"SÖZÜM SÖZ" DEMİŞTİ

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, sosyal medya hesaplarından paylaşmış olduğu "Ramazan ayında ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza günde 2 kilo et bizden” çağrısının ardından Ramazan ayının ilk gününde Ağrı Et Kombinası kesimhanesine giderek et kesimi gerçekleştirdi. "Sözüm söz" diyen Başkan Sayan, “Değerli hemşerilerim sözümüz söz, durumu iyi olmayan vatandaşlarımıza et dağıtımı yapacağımızı belirtmiştik. Ramazan ayının birinci gününden itibaren dağıtım işlerimize başlıyoruz. İlk gün belki biraz aksaklıklar olabilir herbir noktaya dört dörtlük ulaşamayabiliriz ama inşallah bir iki gün içerisinde sağlıklı şekilde her noktaya ulaştırmaya çalışacağız” dedi.

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Başkan Sayan, ihtiyaç sahibi vatandaşların müracaatlarını aldıklarını da belirterek, “Değerlendirmemizi yaptık ve inşallah en kısa zamanda maddi durumu iyi olmayan kardeşlerimize burada gördüğünüz hijyenik şekilde et kombinamız tarafından kesilen bu etler Ağrı’daki kardeşlerimize sağlıklı bir şekilde ulaştırılacaktır.” ifadelerine yer verdi.

özgür demirtaş,

DEMİRTAŞ'A ET GÖNDERMESİ

Başkan Sayan’nın sosyal medya hesaplarından yaptığı “Ramazanda evime et alamıyorum, alacak durumda değilim diyen her aileye günde 2 kilo et bizden. Yeter ki haberimiz olsun.” paylaşımın ardından, “Etlerinizi alın. Vermezse neden yapamayacağın şeyi söyledin deyin.” paylaşımında bulunan Prof. Dr. Özgür Demirtaş’a ise kesimhanede şu yanıtı verdi:
“Uzaklarda oturup Ağrı’ya laf yetiştirmeye kalkışma, biz söz verdik yapıyoruz. Eğer katkı yapmak istiyorsan sende et alamayacak durumdaki insanlara yardımcı olabilirsin. Pek inanmadım ama çünkü sen hep yükseklerden uçarsın, sen hep böyle zenginlerle oturursun, yersin, içersin.”

Et kesiminin ardından Başkan Sayan, hazır hale getirilen etleri paketledi, araca yerleştirdi. Ağrı Belediyesine bağlı ekipler müracaat eden vatandaşlara ulaştırmak üzere yola çıktı.(İHA)

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