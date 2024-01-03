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  4. Sosyal medyadaki görüntüler gündem oldu! İsrailli kadın spiker canlı yayına belinde silahla çıktı

Sosyal medyadaki görüntüler gündem oldu! İsrailli kadın spiker canlı yayına belinde silahla çıktı

03.01.2024 16:49 | Son Güncelleme:
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İsrail'de kadın bir sunucunun yayına katıldığı anlardaki görüntüsü gündem oldu. Görüntülerde aşırı sağ görüşleriyle öne çıkan Kanal 14 stüdyosunda kadın sunucunun belinde silah olduğu görüldü. Sunucunun X sosyal medya hesabında, atış poligonundaki bir fotoğrafını paylaşarak, İsraillilere silahlanma çağrısı yapması ise dikkati çekti.

Sosyal medyadaki görüntüler gündem oldu! İsrailli kadın spiker canlı yayına belinde silahla çıktı

İsrail'in Kanal 14 televizyonun sunucularından Lital Shemesh'in yayına belinde tabancasıyla katıldığını gösteren fotoğraf sosyal medyada gündem oldu.

BELİNDE TABANCAYLA CANLI YAYINA ÇIKTI

Söz konusu fotoğrafta, Shemesh'in aşırı sağ görüşleriyle önce çıkan Kanal 14 stüdyosunda konuklarıyla katıldığı yayında belinde tabanca olduğu görülüyor.

İSRAİLLİLERE SİLAHLANMA ÇAĞRISI

Belinde tabancayla yayını sunan ve sosyal medyada fotoğrafı gündem olan Shemesh, paylaşımlarında da bu yönde mesajlar veriyor.

Shemesh'in X sosyal medya hesabında, atış poligonundaki bir fotoğrafını paylaşarak, İsraillilere silahlanma çağrısı yaptığı dikkati çekti.

KAMPANYA BAŞLATILMIŞTI

İsrail’in Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Hamas’ın 7 Ekim’de düzenlediği saldırılar ve İsrail’in Gazze’ye yönelik devam eden saldırılarının ardından, Yahudi siviller ve yerleşimcileri silahlandırma kampanyası başlatmıştı.

Ateşli Silahlar Şube Müdürlüğüne yüz binlerce kişisel silah ruhsatı başvurusu geldiğini belirten Ben-Gvir, Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşimlerinde düzenlediği silah dağıtma etkinliklerinin fotoğraflarını bizzat kendi sosyal medya hesaplarından paylaşmıştı.

Bu karelerde Ben-Gvir, çok sayıda ABD yapımı M16 tipi otomatik tüfeğin dizili olduğu masaların ve silah kasalarının başında Yahudi yerleşimcilere silah dağıtırken görülmüştü.

Kaynak: AA


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