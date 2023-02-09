HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Sosyal medyadaki o iddialar olay olmuştu! Bakan Yanık 'özellikle istirham ediyorum' diyerek duyurdu

Sosyal medyadaki o iddialar olay olmuştu! Bakan Yanık 'özellikle istirham ediyorum' diyerek duyurdu

09.02.2023 18:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Deprem bölgelerinde enkazdan çıkartılan küçük çocuk ve bebeklerden haber alınamadığı yönünde sosyal medyada yapılan provokatif paylaşımların ardından peş peşe açıklamalar geldi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, aile ve yakınlarına ulaşılamayan çocuklar için çağrı merkezi kurduklarını ifade etti. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık "Herhangi bir endişenin oluşmamasını özellikle istirham ediyorum. Endişeye mahal yok gerekli tedbirleri alıyoruz" dedi.

Sosyal medyadaki o iddialar olay olmuştu! Bakan Yanık 'özellikle istirham ediyorum' diyerek duyurdu

Deprem bölgelerinde enkazdan çıkartılan küçük çocuk ve bebeklerden haber alınamadığı yönünde sosyal medyada yapılan provokatif paylaşımların ardından peş peşe açıklamalar geldi.

BAKANLIK DUYURDU: ÇAĞRI MERKEZİ KURULDU

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, sosyal medyadan yaptığı açıklamada deprem sonrasında aile ve yakınlarına ulaşılamayan çocuklar için çağrı merkezi kurduklarını ifade etti.

Bakanlık yaptığı açıklamada şunları ifade etti:

"Afet bölgelerinde aile ve yakınlarına ulaşılamayan çocuklarımız için bir çağrı merkezi kurduk. Vatandaşlarımız aşağıdaki numaralar üzerinden çağrı merkezimizle irtibata geçebilirler."

BAKAN YANIK: ÖZELLİKLE İSTİRHAM EDİYORUM

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Derya Yanık, depremden etkilenen refakatçisi olmayan çocukların durumlarına ve sosyal medyadan yapılan çağrılara ilişkin açıklamada bulundu.

Bakan Yanık açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Çocuklarımız da dahil olmak üzere kurum bakımında olan tüm vatandaşlarımızla alakalı çocuklarımız, engellilerimiz, yaşlılarımız çok hızlı bir biçimde gereken tedbirleri aldık. Hepsini güvenli bölgelere naklettik, gerekli destekleri sağladık ve şu anda gerekli çalışmaları da yapıyoruz.

Dolayısıyla bu anlamda bizim çocuklarımızla alakalı gerek kurum bakımında gerek göçük altından çıkan ve halihazırda refakatsiz olan yani ebeveyni ailesi yanında olmayan çocuklarımızla ilgili gerekli bütün tedbirleri aldık, yerleştirmeleri yaptık ve takiplerini de yapıyoruz. Bunun dışında eğer önümüzdeki günlerde yeni refakatsiz çocuklar söz konusu olursa onları da yerleştireceğimiz kuruluşlarımızı hazırladık personelimize ilgili görevlendirmeyi yaptık.

Herhangi bir endişenin oluşmamasını özellikle istirham ediyorum. Haklı olarak vatandaşlarımız çünkü bizim için çocuk çok kıymetlidir. Savunmasız olduğu için ekstra bir ihtimam gösteririz. Vatandaşlarımızın hassasiyetin son derece biz de etkileniyoruz ve bunun için de mutluyuz ancak endişeye mahal yok gerekli tedbirleri alıyoruz.

Bunun yanında refakatsiz çocuklarımızla ilgili olabilir ki hastanededir, tedavi görüyordur. Refakatsiz çocuklarımızın herhangi bir şekilde ailesiyim, yakınıyım, akrabasıyım hiçbir kimseye teslim edilmemesi noktasında Sağlık Bakanlığı’mızla da çok doğrudan bir koordinasyonumuz var ve yakında takip ediyoruz. Bunun dışında yine enkaz kaldırma çalışmalarını sürdüren arama kurtarma ekiplerine enkazdan çıkan çocukların kimlik tespitini yapma imkanı yoksa enkazın başında duran akrabasıyım, komşusuyum, yakınıyım diyen hiç kimseye teslim edilmemesi konusunda da AFAD koordinasyonuyla gerekli duyuruları çalışmaları da yaptık."


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Onlarca saat sonra gelen 3 mucize! İlk cümlesi herkesi kahrettiOnlarca saat sonra gelen 3 mucize! İlk cümlesi herkesi kahretti
Yıkılan bina sayısını ve acı tabloyu duyurdu! '%3'üne ulaştık'Yıkılan bina sayısını ve acı tabloyu duyurdu! '%3'üne ulaştık'
Masal bebek 56. saatte böyle kurtarıldı! Herkesi ağlattıMasal bebek 56. saatte böyle kurtarıldı! Herkesi ağlattı
Anahtar Kelimeler:
deprem Kahramanmaraş Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı

En Çok Okunan Haberler

'Kabul etti! Kolunu kesecekler arkasındaki bebeğe ulaşmak için'

'Kabul etti! Kolunu kesecekler arkasındaki bebeğe ulaşmak için'

7,6'lık ikinci depremin görüntüsü kamerada! Yer, deniz gibi sallandı

7,6'lık ikinci depremin görüntüsü kamerada! Yer, deniz gibi sallandı

Annesini enkaz altından kurtardıktan sonra yağmur altında yalın ayak yürürken bulundu!

Annesini enkaz altından kurtardıktan sonra yağmur altında yalın ayak yürürken bulundu!

Naci Görür bu kez de deprem riski olan illeri tek tek saydı ve ekledi: ‘Endişe ediyoruz!’

Naci Görür bu kez de deprem riski olan illeri tek tek saydı ve ekledi: ‘Endişe ediyoruz!’

Böyle yanıt verdi: "Bunun tamamını televizyonlar yayınlayacak"

Böyle yanıt verdi: "Bunun tamamını televizyonlar yayınlayacak"

Ayaklarına doladığı bez parçasıyla hayata tutunmuş

Ayaklarına doladığı bez parçasıyla hayata tutunmuş

İlginizi Çekebilir

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

Ayaklarınızı hak ettiği konforla tanıştırın! En rahat spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

Ayaklarınızı hak ettiği konforla tanıştırın! En rahat spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Hoş bir koku sizi olduğunuzdan daha çekici kılar! Beyler işte 2023'ün en iyi erkek parfümleri

Hoş bir koku sizi olduğunuzdan daha çekici kılar! Beyler işte 2023'ün en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.