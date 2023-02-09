Sosyal medyadaki o iddialar olay olmuştu! Bakan Yanık 'özellikle istirham ediyorum' diyerek duyurdu

Deprem bölgelerinde enkazdan çıkartılan küçük çocuk ve bebeklerden haber alınamadığı yönünde sosyal medyada yapılan provokatif paylaşımların ardından peş peşe açıklamalar geldi.

BAKANLIK DUYURDU: ÇAĞRI MERKEZİ KURULDU

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, sosyal medyadan yaptığı açıklamada deprem sonrasında aile ve yakınlarına ulaşılamayan çocuklar için çağrı merkezi kurduklarını ifade etti.

Bakanlık yaptığı açıklamada şunları ifade etti:

"Afet bölgelerinde aile ve yakınlarına ulaşılamayan çocuklarımız için bir çağrı merkezi kurduk. Vatandaşlarımız aşağıdaki numaralar üzerinden çağrı merkezimizle irtibata geçebilirler."

Afet bölgelerinde aile ve yakınlarına ulaşılamayan çocuklarımız için bir çağrı merkezi kurduk.



Vatandaşlarımız aşağıdaki numaralar üzerinden çağrı merkezimizle irtibata geçebilirler.@deryayanikashb pic.twitter.com/ZiG6XfupQJ February 9, 2023

BAKAN YANIK: ÖZELLİKLE İSTİRHAM EDİYORUM

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Derya Yanık, depremden etkilenen refakatçisi olmayan çocukların durumlarına ve sosyal medyadan yapılan çağrılara ilişkin açıklamada bulundu.

Bakan Yanık açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Çocuklarımız da dahil olmak üzere kurum bakımında olan tüm vatandaşlarımızla alakalı çocuklarımız, engellilerimiz, yaşlılarımız çok hızlı bir biçimde gereken tedbirleri aldık. Hepsini güvenli bölgelere naklettik, gerekli destekleri sağladık ve şu anda gerekli çalışmaları da yapıyoruz.

Dolayısıyla bu anlamda bizim çocuklarımızla alakalı gerek kurum bakımında gerek göçük altından çıkan ve halihazırda refakatsiz olan yani ebeveyni ailesi yanında olmayan çocuklarımızla ilgili gerekli bütün tedbirleri aldık, yerleştirmeleri yaptık ve takiplerini de yapıyoruz. Bunun dışında eğer önümüzdeki günlerde yeni refakatsiz çocuklar söz konusu olursa onları da yerleştireceğimiz kuruluşlarımızı hazırladık personelimize ilgili görevlendirmeyi yaptık.

Herhangi bir endişenin oluşmamasını özellikle istirham ediyorum. Haklı olarak vatandaşlarımız çünkü bizim için çocuk çok kıymetlidir. Savunmasız olduğu için ekstra bir ihtimam gösteririz. Vatandaşlarımızın hassasiyetin son derece biz de etkileniyoruz ve bunun için de mutluyuz ancak endişeye mahal yok gerekli tedbirleri alıyoruz.

Bunun yanında refakatsiz çocuklarımızla ilgili olabilir ki hastanededir, tedavi görüyordur. Refakatsiz çocuklarımızın herhangi bir şekilde ailesiyim, yakınıyım, akrabasıyım hiçbir kimseye teslim edilmemesi noktasında Sağlık Bakanlığı’mızla da çok doğrudan bir koordinasyonumuz var ve yakında takip ediyoruz. Bunun dışında yine enkaz kaldırma çalışmalarını sürdüren arama kurtarma ekiplerine enkazdan çıkan çocukların kimlik tespitini yapma imkanı yoksa enkazın başında duran akrabasıyım, komşusuyum, yakınıyım diyen hiç kimseye teslim edilmemesi konusunda da AFAD koordinasyonuyla gerekli duyuruları çalışmaları da yaptık."



