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Sosyal medyadan 'eş değiştirme ilanı' veren çift yakalandı

17.12.2020 16:33 | Son Güncelleme:
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Sosyal medyadan 'eş değiştirme ilanı' veren çift yakalandı

Kimliklerini gizleyen Afyonkarahisar polisi, sosyal medya hesabından eş değiştirme ilanı vererek müstehcen görüntüler paylaşan evli çift ile buluşup suçlarını itiraf ettirerek haklarında yasal işlem başlattı.

Olay, dün akşam saatlerinde Afyonkarahisar kent merkezinde meydana geldi. Sosyal medya hesabından swinger (eş değiştirme) ilanı veren bir çifti takibe alan ekipler, çift ile iletişime geçerek görüşmek istedi. Bunun üzerine ekipler polis olduklarını gizleyerek G.G. isimli kadın ve eşi M.G. ile bir parkta buluştu.

İTİRAF ETTİLER

Evli çift, polis ekiplerine sosyal medya hesabının kendilerine ait olduğunu belirtirken, haklarında Türk Ceza Kanununun 226. maddesi gereği müstehcenlik suçundan şüpheli olarak işlem yapılıp tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İHA

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