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Sosyal medyadan polisi tehdit eden şüpheli tutuklandı

06.08.2021 22:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de, polis uygulamasında durdurulan otomobilde bir miktar uyuşturucu ile yakalanıp serbest bırakılan Sadık Yıldırım, olay yerinde ve emniyette işlemleri sırasında sosyal medyadan canlı yayın yapıp polisleri tehdit etti, hakarette bulundu. "En fazla iki saate çıkarım ben, istediğiniz kadar uğraşın, bana haddimi bildirmeye çalışan hadsiz memur kardeşim şimdi yedim seni" diyen Sadık Yıldırım yeniden gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Yıldırım sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Sosyal medyadan polisi tehdit eden şüpheli tutuklandı

İzmir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, uygulama yaparken bir otomobili durdurdu.

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Otomobil ve şüpheliler üzerinde arama yapan ekipler bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan ve haklarında işlem yapılan şüpheliler daha sonra serbest bırakıldı.

SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTI

Şüphelilerden Sadık Yıldırım olay yerinde ve emniyette işlemlerin yapıldığı sırada kendi sosyal medya hesabından polislere tehdit ve hakaret içeren paylaşımlar yaptı. Paylaşımlarında, "En fazla iki saate çıkarım ben, istediğiniz kadar uğraşın, bana haddimi bildirmeye çalışan hadsiz memur kardeşim şimdi yedim seni, kim aldırdı bizi, en fazla 18 kişi yola gidiyoruz diye çete mi olduk" gibi ifadeler kullandı.

TUTUKLANDI

Olayın ardından paylaşımları yaptığı tespit edilen Sadık Yıldırım kısa süre içerisinde yeniden yakalanıp gözaltına alınırken, adresinde yapılan aramada ise 2 ruhsatlı silah ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Sadık Yıldırım, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya polis İzmir
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