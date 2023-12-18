Sosyal medyadan tanışıp evine davet etti, kabusu yaşadı

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesi Gaziosmanpaşa Mahallesi'nde yaşayan M.O., sosyal medyadaki arkadaşlık sitesinden tanıştığı M.K., C.P.K. ve E.İ.'yi evine davet etti. Eve gelen 3 kişi, M.O. ile bir süre sohbet ettikten sonra bıçak ve muşta ile tehdit ederek, telefon bankacılığı üzerinden 70 bin lira kredi çektirdi.

PARAYI ALIP CİNSEL TACİZDE BULUNDULAR

Para hesaplarına geçen 3 kişi, iddiaya göre; M.O.'ya cinsel tacizde bulunduktan sonra evden ayrıldı. M.O., İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek, 3 kişi hakkında şikayetçi oldu. Polis, M.K., C.P.K. ve E.İ.'yi, saklandıkları evde yakalayıp, gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, 'nitelikli yağma' suçundan tutuklandı.

(DHA)





