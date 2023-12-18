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Sosyal medyadan tanışıp evine davet etti, kabusu yaşadı

18.12.2023 11:59 | Son Güncelleme:
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Tekirdağ'da M.O. (27), sosyal medyadan tanışıp, evine davet ettiği M.K. (23), C.P.K.(19) ve E.İ.'nin (19) bıçaklı, muştalı tehdidi ile 70 bin TL kredi çekti. Para hesaplarına geçen 3 kişi, iddiaya göre; M.O.'ya cinsel tacizde bulunduktan sonra evden ayrıldı. Şikayet sonrası gözaltına alınan 3 şüpheli, tutuklandı. İşte detaylar...

Sosyal medyadan tanışıp evine davet etti, kabusu yaşadı

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesi Gaziosmanpaşa Mahallesi'nde yaşayan M.O., sosyal medyadaki arkadaşlık sitesinden tanıştığı M.K., C.P.K. ve E.İ.'yi evine davet etti. Eve gelen 3 kişi, M.O. ile bir süre sohbet ettikten sonra bıçak ve muşta ile tehdit ederek, telefon bankacılığı üzerinden 70 bin lira kredi çektirdi.

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PARAYI ALIP CİNSEL TACİZDE BULUNDULAR

Para hesaplarına geçen 3 kişi, iddiaya göre; M.O.'ya cinsel tacizde bulunduktan sonra evden ayrıldı. M.O., İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek, 3 kişi hakkında şikayetçi oldu. Polis, M.K., C.P.K. ve E.İ.'yi, saklandıkları evde yakalayıp, gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, 'nitelikli yağma' suçundan tutuklandı.

(DHA)

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Tehdit Tekirdağ taciz kredi
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