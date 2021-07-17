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  4. Sosyal medyayı ayağa kaldıran olay! Kediyi iple çatıdan sarkıtıp süpürgeyle dövdüler

Sosyal medyayı ayağa kaldıran olay! Kediyi iple çatıdan sarkıtıp süpürgeyle dövdüler

17.07.2021 16:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde kız çocuğu, iple bağladığı yavru kediyi çatıdan sarkıtırken, kız kardeşi de süpürgeyle art arda vurdu. Bu anlar, cep telefonu kamerasına yansırken, polis ekiplerince soruşturma başlatıldı.

Sosyal medyayı ayağa kaldıran olay! Kediyi iple çatıdan sarkıtıp süpürgeyle dövdüler

Olay, Gebze'nin Mevlana Mahallesi Erenler Caddesi’nde meydana geldi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülere göre kız çocuğu, iple bağladığı kediyi evin çatısından sarkıttı. Küçük kız, kediyi daha sonra evin tavanına doğru çekip, olduğu yerde döndürdü. Bu sırada tavana süpüren kız kardeşi, elindeki süpürge ile iple bağlı kediye art arda vurdu.

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Küçük kız, daha sonra süpürgeyi ters çevirip, sapıyla kediye vurdu. İpi elinde tutan kız da hareketsiz kalan yavru kediyi sürükleyerek, çekti. Görüntüleri cep telefonu kamerasıyla uzaktan çeken kişi de çocuklara tepki gösterdi.

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Görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Polisleri, soruşturma başlattı. Polis, çocukların yaşadığı eve giderken, olayın daha önce yaşandığını belirledi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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DHA

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Kocaeli
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