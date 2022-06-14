Sosyal medyayı sallayan olayda yeni gelişme! Başsavcılık duyurdu: Torununa cinsel istismarda bulunan dede tutuklandı

Dün sosyal medya platformlarında yayılan bir olay büyük tepkiyle karşılandı. Olayda 7 Mayıs günü bir dedenin öz torununa cinsel istismarda bulunduğu öne sürüldü. Korkunç iddianın ardından Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Dede tutuklanarak hakkında kamu davası açıldı.

"'ÇOCUĞUN NİTELİKLİ CİNSEL İSTİSMARI' VE 'SİLAHLA TEHDİT' SUÇLARINDAN TUTUKLANMASINA KARAR VERİLDİ"

Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, 7 Mayıs'ta bir kişinin torununa cinsel istismarda ve tehditte bulunduğu ihbarı üzerine soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Dosya kapsamının değerlendirildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Cumhuriyet Başsavcılığımızca yapılan tutuklama talebi doğrultusunda 13 Mayıs'ta Sulh Ceza Hakimliğince şüpheli A.T'nin 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' ve 'silahla tehdit' suçlarından tutuklanmasına karar verilmiştir. Soruşturma sonucunda şüpheli hakkında atılı suçlardan yargılanması istemiyle 10 Haziran'da İstanbul Anadolu Ağır Ceza Mahkemesine iddianame düzenlenerek kamu davası açılmış olup, şüpheli halen atılı suçlardan tutukludur."

(AA)

