SpaceX açıkladı: İşte uzaydan internet Starlink'in kullanıcı sayısı!

Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX şirketinin uzayla alakalı birçok planı var. Bunlardan belki de en bilineni ise Starlink. Starlink projesi, uzaya konumlandırılan uydu ordusu aracılığıyla yeryüzüne internet sağlamayı amaçlıyor. SpaceX, hem kendisi hem de insanlık için önem arz eden projesi için beta testlerine ise geçtiğimiz dönemde belirli bölgelerde başlamıştı. Peki kaç kişi Starlink kullanıyor?

STARLİNK'İN KULLANICI SAYISI BİNLERİ AŞTI

SpaceX, Federal İletişim Komisyonu’na verdiği bir dosya ile Starlink'in kullanıcı sayısını açıkladı. Belgeye göre uydu bazlı internet projesi Starlink'in kullanıcı sayısı 10 bini aştı. Beta sürecine göre bu, oldukça iyi bir rakam olsa gerek.

Şirket şimdilik kuzey ABD, Kanada ve İngiltere’deki belirli müşterilere hizmet sunuyor. Starlink'in ABD'deki beta sürecine katılan kullanıcılar, kurulum için gereken Starlink Kit'i için tek seferlik 499 dolar ve Starlink aboneliği için ise aylık 99 dolarlık bir ücret ödüyor.

HER 4 UYDUDAN 1'İ ELON MUSK'A AİT

Starlink projesi kapsamında bugüne dek binlerce uydu uzaya gönderildi. Hatta bu uydular, Elon Musk'a ''uzaydaki her 4 uydudan 1'ini kontrolünde tutan adam'' unvanı dahi kazandırdı. Ancak proje kapsamında 12 bin uydunun daha uzaya fırlatılması hedefleniyor. Projenin 2027 yılında tamamlanması ve daha fazla kişinin uydu bazlı küresel internet hizmeti alması bekleniyor.

