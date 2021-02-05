HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. SpaceX açıkladı: İşte uzaydan internet Starlink'in kullanıcı sayısı!

SpaceX açıkladı: İşte uzaydan internet Starlink'in kullanıcı sayısı!

05.02.2021 14:50 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
SpaceX açıkladı: İşte uzaydan internet Starlink'in kullanıcı sayısı!

Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX, Starlink'in kullanıcı sayısını açıkladı. Uzaydan yeryüzüne internet hizmeti vermeyi sağlayan Starlink, yapılan açıklamaya bakılırsa halihazırda binlerce kişiye hizmet veriyor.

Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX şirketinin uzayla alakalı birçok planı var. Bunlardan belki de en bilineni ise Starlink. Starlink projesi, uzaya konumlandırılan uydu ordusu aracılığıyla yeryüzüne internet sağlamayı amaçlıyor. SpaceX, hem kendisi hem de insanlık için önem arz eden projesi için beta testlerine ise geçtiğimiz dönemde belirli bölgelerde başlamıştı. Peki kaç kişi Starlink kullanıyor?

STARLİNK'İN KULLANICI SAYISI BİNLERİ AŞTI

SpaceX, Federal İletişim Komisyonu’na verdiği bir dosya ile Starlink'in kullanıcı sayısını açıkladı. Belgeye göre uydu bazlı internet projesi Starlink'in kullanıcı sayısı 10 bini aştı. Beta sürecine göre bu, oldukça iyi bir rakam olsa gerek.

Şirket şimdilik kuzey ABD, Kanada ve İngiltere’deki belirli müşterilere hizmet sunuyor. Starlink'in ABD'deki beta sürecine katılan kullanıcılar, kurulum için gereken Starlink Kit'i için tek seferlik 499 dolar ve Starlink aboneliği için ise aylık 99 dolarlık bir ücret ödüyor.

SpaceX Starlink

SpaceX Starlink görevini başarılı bir şekilde tamamladıSpaceX Starlink görevini başarılı bir şekilde tamamladı

HER 4 UYDUDAN 1'İ ELON MUSK'A AİT

Starlink projesi kapsamında bugüne dek binlerce uydu uzaya gönderildi. Hatta bu uydular, Elon Musk'a ''uzaydaki her 4 uydudan 1'ini kontrolünde tutan adam'' unvanı dahi kazandırdı. Ancak proje kapsamında 12 bin uydunun daha uzaya fırlatılması hedefleniyor. Projenin 2027 yılında tamamlanması ve daha fazla kişinin uydu bazlı küresel internet hizmeti alması bekleniyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bir kare sonra bakın ne oldu!Bir kare sonra bakın ne oldu!
Yapay zekaya 1 milyar dolarlık yatırım yapacaklarYapay zekaya 1 milyar dolarlık yatırım yapacaklar
Instagram biyografi şekilleri, bio için şekil ve yazılarInstagram biyografi şekilleri, bio için şekil ve yazılar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Kritik toplantının ardından Bakan Koca'dan açıklama

Kritik toplantının ardından Bakan Koca'dan açıklama

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

'Ortaya çıkan videoya çok şaşırdım, inanamadım'

'Ortaya çıkan videoya çok şaşırdım, inanamadım'

Yanlışlıkla yatan parayı harcadı, hayatının şokunu yaşadı

Yanlışlıkla yatan parayı harcadı, hayatının şokunu yaşadı

Erdoğan'dan Boğaziçi'ndeki olaylara ilişkin açıklama

Erdoğan'dan Boğaziçi'ndeki olaylara ilişkin açıklama

Diğer Haberler

Küresel çip sıkıntısı sizi nasıl etkileyecek?

Şirketler bulmakta zorlanıyor! Daha da pahalanabilir

Kazakistan yapay zeka için 5 yıl içinde 1 milyar dolar yatırım yapacak

Yapay zekaya 1 milyar dolarlık yatırım yapacaklar

Şelale gibi ekranı var: Xiaomi dört kenarı kavisli konsept akıllı telefonunu duyurdu!

Çinli marka resmen duyurdu! Devrim niteliğinde telefon

Clubhouse logosundaki adamın sırrı çözüldü!

Merak edilen soru yanıt buldu: Kim bu adam?

Koronavirüs sürecinde sosyal medya ve internet kullanımında dünya ortalamasını geçtik

Türkiye dünya ortalamasını geçti!

Apple'dan iOS 14.4 ve iPadOS 14.4 güncellemesi için tavsiye!

Bir an önce yapmanız son derece önemli

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.