SpaceX Starlink görevini başarılı bir şekilde tamamladı

ABD'nin Kaliforniya eyaleti merkezli uzay taşımacılığı şirketi SpaceX, bir uzay görevine daha imza attı.

ABD'nin Florida eyaletinde yer alan Cape Canaveral Hava Kuvvetleri Üssü'nün Uzay Fırlatma Kompleksi 40'dan (SLC-40) Falcon 9 uzay roketinin kullanıldığı Starlink uzay görevinin fırlatma evresi başarı ile tamamlandı. Toplamda 60 adet Starlink uydusunun uzaya gönderilmesini hedefleyen SpaceX, Starlink görevinde 1. Evre roketinin ana gövdeden ayrılma işleminin başarılı olduğunu belirtti. SpaceX tarafından geliştirilen Falcon 9 roketinin otonom fırlatma kapsülü B1060-5'in, ana gövde ile ayrılma evresini tamamlayarak yeryüzüne iniş evresini başarı ile tamamladığı kaydedildi.

Watch Falcon 9 launch 60 Starlink satellites → https://t.co/bJFjLCzWdK https://t.co/Ln95rEesbW — SpaceX (@SpaceX) February 4, 2021

BİR GÖREV DAHA GERÇEKLEŞECEK

SpaceX tarafından yapılan açıklamada, Starlink görevinin hedeflenen noktaya ulaşmasının ardından 60 adet Starlink uydusunun konuşlandırılma işleminin başarılı bir şekilde gerçekleştiği de ifade edildi. Öte yandan, SpaceX, yarın Florida eyaletinin Merritt Adası'nda bulunan Kennedy Uzay Üssü'nün Fırlatma Kompleksi 39A'dan, 60 adet Starlink uydusunun taşınacağı bir diğer Falcon 9 Starlink görevini daha gerçekleştirmeyi hedefliyor.

HEDEF BİN 440 UYDU

Bugün gerçekleştirilen başarılı fırlatmanın ardından Falcon 9 uzay roketi, şu ana kadar toplamda 5 fırlatma görevi gerçekleştirmiş oldu. Bugünkü başarılı fırlatmanın ardından yörüngeye binden fazla Starlink uydusu yerleştiren SpaceX, Starlink görevi çerçevesinde uzaya bin 440 adet uydu yerleştirmeyi planlıyor.

(İHA)

