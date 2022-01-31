SpaceX'e engel üstüne engel! İtalya'nın uydusunu bir türlü fırlatamadı

Elon Musk'ın uzay şirketi SpaceX, Falcon 9 roketleri sayesinde çeşitli uzay görevleri gerçekleştiriyor. Starlink uyduları ile yakından tanınan şirket, başka ülkelere veya firmalara ait uyduları da uzaya taşıma hizmeti veriyor. Bunun bir örneği, SpaceX tarafından Falcon 9 roketi ile birlikte uzaya gönderilen Türksat 5B uydusu. Ancak SpaceX, şu sıralar başka bir olay ile gündemde. O olay da, İtalyan uydusunu uzaya göndermek isteyip de bir türlü gönderememesi ilgili.

SPACEX'TEN ART ARDA ERTELEME! FAKAT BU KEZ NEDENİ FARKLI

SpaceX, daha önce üç kez ertelediği İtalyan gözlem uydusunun fırlatılmasını bir kez daha ertelemek zorunda kaldı. SpaceX'e ait bir Falcon 9 roketi, Florida'nın Cape Canaveral Üssü'nden CSG-2 uydusunu uzaya taşımak üzere ayarlandı. Ancak bir gemi yasaklı bölgeye girdi. Bu nedenle fırlatma ertelendi.

Bu erteleme, SpaceX'in CSG-2 uydusunu fırlatma girişiminden vazgeçmek zorunda kaldığı dördüncü erteleme olarak kaydedildi. İlk üç ertelemeye ise kötü hava şartları neden oldu.

Şirket, İtalyan uydusunu fırlatmayı bugün tekrar deneyecek.

