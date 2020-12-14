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SpaceX, SiriusXM uydusunu başarıyla uzaya gönderdi

14.12.2020 16:59 | Son Güncelleme:
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SpaceX, SiriusXM uydusunu başarıyla uzaya gönderdi

SpaceX, Falcon 9 roketinin uzaya fırlatarak, SiriusXM uydusunun başarıyla konuşlandırıldığını duyurdu.

Merkezi ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki Hawthorne şehrinde bulunan Elon Musk’ın CEO’su olduğu SpaceX Falcon 9 roketini uzaya fırlattı.

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Radyo sağlayıcısı SiriusXM uydusunun başarıyla konuşlandırıldığı duyuruldu. Falcon 9 roketinin, Florida eyaletinin Brevard bölgesinde bulunan Cape Canaveral üssünden 25'inci kez uzaya fırlatıldı.

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FALCON 9 'JUST READ THE INSTRUCTİONS' GEMİSİNE İNDİ

Sosyal medya hesabı üzerinden roketin fırlatılma anlarını paylaşan SpaceX, fırlatılan ve yörüngedeki görevlerinden dönen roketlerin ilk aşamalarını indirmeye çalıştığı bir yüzen iniş rampası olan ve Atlantik Okyanusu'nda bulunan 'Just Read the Instructions' isimli gemisine roketin ilk aşamasının indiğini bildirdi.

(DHA)

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