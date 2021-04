SpaceX, Starship'in infilak etme nedenini açıkladı!

SpaceX'in kurucusu Elon Musk, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, mekiğin yükselme, yatay konuma geçiş ve kontrollü serbest düşüş aşamalarını başarıyla gerçekleştirdiğini, ancak iniş manevrası sırasında ateşleme motorundan sızan metan gazının infilaka yol açtığını belirtti.

Musk, arızayı pazar gününe kadar gidermeyi hedeflediklerini ifade etti.

Ascent phase, transition to horizontal & control during free fall were good.



A (relatively) small CH4 leak led to fire on engine 2 & fried part of avionics, causing hard start attempting landing burn in CH4 turbopump.



This is getting fixed 6 ways to Sunday.