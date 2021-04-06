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SpaceX, Starship'in infilak etme nedenini açıkladı!

06.04.2021 14:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'li roket ve uzay mekiği üreticisi SpaceX, Starship mekiğinin SN11 prototipinin 30 Mart'taki test fırlatışının başarısız olmasının sebebinin iniş ateşlemesi motorundaki yakıt sızıntısı olduğunu bildirdi.

SpaceX, Starship'in infilak etme nedenini açıkladı!

SpaceX'in kurucusu Elon Musk, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, mekiğin yükselme, yatay konuma geçiş ve kontrollü serbest düşüş aşamalarını başarıyla gerçekleştirdiğini, ancak iniş manevrası sırasında ateşleme motorundan sızan metan gazının infilaka yol açtığını belirtti.

Musk, arızayı pazar gününe kadar gidermeyi hedeflediklerini ifade etti.

YAKLAŞIK 10 BİN METRE YÜKSEĞE ÇIKMIŞTI

SpaceX'in, Teksas eyaletindeki Boca Chica deneme sahasında yürüttüğü testte, yaklaşık 10 bin metre irtifaya çıkan kurşun biçimli çelik konstrüksiyon mekiğinin havada yatay pozisyon aldıktan sonra alçalmaya başladığı, yere yaklaşırken yeniden dikey pozisyon alamayarak infilak ettiği açıklanmıştı.

Mekiğin 9 Aralık 2020 ile 2 Şubat ve 3 Mart'ta yapılan önceki test fırlatışları da inişte patlamayla sonuçlanmıştı.

SpaceX, Starship'i insanlı Ay ve Mars seferlerinde kullanmayı amaçlıyor.

(AA)

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patlama
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