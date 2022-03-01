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Sperm kalitesini arttıracak mucizevi gıdalar!

01.03.2022 11:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sperm kalitesinin düşüklüğü çocuk sahibi olma konusunda zorluk yaratabiliyor. Sağlıksız beslenme ve zararlı alışkanlıklar sperm sayısının düşüklüğüne neden olabiliyor. Daha kolay çocuk sahibi olmak isteyen erkeklerin spermlerini arttırmaları gerekiyor. Bunun için uygun beslenme düzenleri oluşturmak spermi oldukça arttırıyor. İşte spermi arttıran o besinler…

Sperm kalitesini arttıracak mucizevi gıdalar!

Sperm düşüklüğü birçok nedenden ötürü kaynaklanabiliyor. Yapılan araştırmalara göre biyolojik ve sosyolojik faktörlerin yanı sıra beslenme düzeni de sperm kalitesi hakkında önemli bir yer taşıyor. Sperm sayısının düşmemesi için stresten, radyasyondan, alkolden, işlenmiş gıdalardan, hamur işi gibi aşırı yağlı gıdalardan uzak durmak gerekiyor. Sperm sayısını arttırmak için ise çinko içeriği yüksek gıdalar tüketmek gerekiyor. Çinko içeren gıdalar testosteron seviyesini arttırıyor bu da sperm sayılarının artmasına neden oluyor. Erkeklerin sperm kalitesini arttıracak o gıdalar…

BİTTER ÇİKOLATA

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Bitter çikolata çocuk sahibi olmak isteyen erkeklerin tüketmesi gereken besinler arasında ilk sıralarda yer alır. İçerdiği antioksidan maddeler sayesinde sağlık açısından birçok fayda barındıran bitter çikolata, içerisinde L-Arginin HCL adlı bir aminoasit bulundurur. Bu aminoasit meni hacmini ve dolayısıyla sperm sayısını önemli ölçüde artırır.

MUZ

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Muz, nadir bulunan bir enzim olan Bromelin içerir. Doğal bir antienflamatuar olan Bromelin, bu özelliğinin yanı sıra sperm sayısını ve hareketliliğini de arttırır. Bu sayede çocuk sahibi olabilme ihtimalini yükseltir.

ISPANAK

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Ispanağın, yüksek magnezyum içeriği sayesinde testosteron seviyesini %24 oranında artırdığı tespit edilmiştir.

KEÇİBOYNUZU

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Erkek üreme sağlığı için gereken en önemli minerallerden bir tanesi ise çinkodur. Bol miktarda çinko içeren keçiboynuzu, sperm üretiminin sağlıklı bir şekilde devam etmesini ve sperm sayısının yeteri miktarda olmasını sağlar.

KABAK ÇEKİRDEĞİ

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Atıştırmalıklar listesinde yer alan kabak çekirdeği, çinko ve selenyum içeriği sayesinde sperm kalitesinin yükselmesini sağlayacaktır.

SARIMSAK

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Sarımsak, içeriğinde bol miktarda selenyum ve B6 vitamini barındırır. Bu bileşenler vücutta sağlıklı ve yeterli şekilde sperm üretilebilmesi için gereklidir.

NAR

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Sağlıklı ve lezzetli bir meyve olan nar, tarih boyunca doğurganlığı simgeleyen ve çocuk sahibi olmaya yardımcı özelliği ile ün kazanmış bir besindir. İçerdiği antioksidan bileşikler sayesinde serbest radikallerle savaşarak tüm hücrelerde olduğu gibi sperm hücrelerinde de sağlığın korunmasına yardımcı olur


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