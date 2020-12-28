Spina bifida nedir? Tedavi ve türleri nelerdir?

Beyin veya omurilikte oluşan doğum kusurlarına nöral tüp defekti denir. Spina bifida sendromu, nöral tüp defekti olarak bilim dünyasında kabul görür. Gebeliğin çok erken evrelerinde meydana gelen bu durum, her bebekte farklı ciddiyette sorunlara yol açar. Spida bifidanın nedir, hangi sorunlara yol açar sorunları ve nasıl anlaşılacağını hep beraber inceleyelim.

Spida Bifida Nedir?

Omurga, vücudun hayati parçalarından biridir. Anne karnında gelişim gösteren omurganın bir kısmının omurilik kemiklerini tam olarak örtmediği ve sinirlerin açıkta kaldığı durum spida bifida olarak adlandırılır. Spida bifida kelimesi anlamı itibari ile de hastalığı tanımlar. Kelime ayrık ya da açık omurga olarak çevrilir. Spida bifida hamileliğin ilk aylarından itibaren ortaya çıkan bir durumdur ve annenin hamilelikten haberi olmadığı dönemde bile oluşmuş olabilir. Her bebekte farklı seyreden spina bifida, hafif olduğu durumlarda farkedilmeyebilir. Spina bifida dereceleri kişiden kişiye farklı semptomlar gösterir. Çeşitli sebeplerle tetiklenebilen bu durum anne karnında farkedildiğinde cerrahi müdahale ile düzeltilmeye çalışılır. Bebeklikten itibaren yaşam şeklini ve kalitesini etkileyen durum cerrahi işlemlerle düzelmediğinde fizyoterapi gibi kasları güçlü tutmaya yönelik çalışmalar yapılır.