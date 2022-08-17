Spor ayakkabı giymek istemeyenler ama rahatlıktan da ödün vermeyecekler için babet çeşitleri

Neredeyse spor ayakkabı giymeyen kişi yok. Günümüzde birbirinden farklı ve çok çeşitli modelleriyle her kombine uyacak spor ayakkabı modelleri mevcut. Kıyafet kombinlerinizle daha şık bir görünüm elde etmek için spor ayakkabı yerine birçok renk ve modelde babet çeşitleri üretiliyor. Renk renk modelleri, binbir çeşit desenleriyle spor ayakkabı giymiş kadar rahat hissedeceğiniz babet modellerini sizler için seçtik. Gelin, rahatlığından vazgeçemeyenler için birbirinden güzel babet çeşitlerine birlikte göz atalım.

1. Klasik tasarımı ve yumuşak tabanlı yapısı ile: Aykatrend 8328-101 Cilt Günlük Anatomik Kadın Günlük Babet Ayakkabı

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Klasik model babetleri seviyorsanız sıradaki ürüne âşık olabilirsiniz. Zarif görünümü ve şık yapısı ile birçok kombininizin kurtarıcısı olan Aykatrend 8328-101 Cilt Günlük Anatomik Kadın Günlük Babet Ayakkabı, konforlu tabanı ile kullanıcıların beğenisini kazanır. Yüksek kalite malzemelerden üretilerek kullanıcıya sunulan ürün, yumuşak tabanlı olması sayesinde sizi bulutların üstündeymiş gibi hissettirir. Her mevsimde kullanıma uygun olan ürün, şıklığınıza şıklık katar. Deri görünümlü bu babetler ile uzun yürüyüşlere ya da şık davetlere katılabilirsiniz. Ürünün toplamda 16 farklı renk seçeneği olduğunu söylemeden geçmeyelim.

2. Zincir detayı ile şıklığın yeni adresi: La Vivi Kadın Triko Örgü Şık Zincir Toka Detaylı Rahat Günlük Babet Ayakkabı

La Vivi Kadın Triko Örgü Şık Zincir Toka Detaylı Rahat Günlük Babet Ayakkabı, sade ve şık görünümü ve zincir detayı ile kombinlerinizi şık görünüme kavuşturur. Son derece yüksek kalitede malzemeden üretilen ürün, günlük kullanımlarda sıklıkla tercih edilir. Dış yüzeyi birinci kalitede özel triko örgü kumaştan meydana getirilen babet, yüksek topuklu ayakkabılar ile rahat edemeyenler için düz topuk olarak üretilir. Yerden yüksekliği ise 1.5 cm'den oluşur. Zincir detayı ile klasik görünüm elde edilen babet ayakkabılar ile konforlu yürüyüşler yapabilirsiniz. Siyah renk seçeneği de bulunan bu ürünü spor ayakkabılar yerine tercih edebilirsiniz.

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3. Deri malzemesi ve delikli yapısı ile dikkat çeken: Aykatrend 177-06 Cilt Günlük Anatomik Bayan Babet Ayakkabı

Delikli dış yüzeyi sayesinde ayaklarınızın nefes almasını sağlayan Aykatrend 177-06 Cilt Günlük Anatomik Bayan Babet Ayakkabı, günlük kombinlerinizin kurtarıcısı olabilir. Dış malzemesi birinci kalite deri ayakkabı kumaşından meydana getirilen ürün, taban kenarlarının küçük açıklığı ve ön yüzeyinin delikli olması sayesinde ayaklarınızın hava almasını sağlar. Rahat yapısı ile konforlu ve uzun yürüyüşleriniz, oldukça keyifli geçer. Tırtıklı taban özelliği sayesinde ürün, kaydırma sorununu ortadan kaldırır. Rahatlığına düşkün olanların birinci tercihi olacak bu babet modelini tercih ederek siz de kendinizi mutlu edebilirsiniz.

4. Lazer kesim ile sunulan: AYŞEM Beyaz Tokalı Lazer Kesim Rahat Günlük Ayakkabı

AYŞEM Beyaz Tokalı Lazer Kesim Rahat Günlük Ayakkabı, nn tarafında bulunan şık ve göz alıcı detayı ile günlük kullanımlarınızda tarzınıza farklı bir hava katar. Birinci kalitede suni deri malzeme ile üretilen babetler, el işçiliği lazer kesim ile tasarlanır. En ufak bir terleme ve koku yapmayan iç astar malzeme ile üretilir. Düşük ağırlığı ile ayaklarınızdaki varlığını hissedemeyeceğiniz bir hafifliğe sahip ürün, kaymaz taban olması ile öne çıkar. Ortopedik taban özelliği bulunan bu babet ayakkabılar sayesinde spor ayakkabı konforunu her an hissedebilirsiniz.

5. Keten ve işleme desenlerini sevenlere: CJGKDJS İşlemeli Günlük Keten Babet Ayakkabı

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Elle işlenerek meydana getirilmiş motifleri ile şık ve renkli bir ayakkabı olan CJGKDJS İşlemeli Günlük Keten Babet Ayakkabı, rahatlığın kapılarını sonuna kadar açıyor. Oldukça hafifliği şekilde üretilen ayakkabı, ayağınızdaki varlığını unutturacak kadar kendinizi rahat hissetmenizi sağlar. Keten üst malzemeden üretildiği için ayaklarınızın nefes almasına olanak tanır. Yüksek kaliteli birinci sınıf ayakkabı kumaşından üretilen babet; şık tasarımı, renkli ve işlemeli desenleri ile günlük kombinlerinize eşlik eder. Alçak topuk özelliği sayesinde uzun yürüyüşlerinizde sizi yormayan özelliği ile dikkat çeker.

6. Örgü model sevenlere: EXCLU 1602 Kadın Babet Örgü Kaymaz Taban Günlük Babet

Sırada dantel görünümlü örgü detayı ile şıklığı ve rahatlığı bir arada buluşturan bir önerimiz var. EXCLU 1602 Kadın Babet Örgü Kaymaz Taban Günlük Babet, son derece rahat olması ile birlikte uzun süre ayağınızda kalsa bile hafif özelliği sayesinde ayağınızda ağırlık yapmaz. Ürünün kaydırmaz taban özelliği, bu babetler ile güvenle yürümenize olanak tanır. Düz topuklu olması ise ayağınızı rahatsız etmez. Haki yeşili rengi dışında mor, mavi, bej, beyaz, turuncu, siyah ve ten renk seçenekleri ile günlük kullanımlarınızın kurtarıcı ve şık bir parçası olan ürünü incelemeye ne dersiniz?

7. Geri dönüştürülebilir malzeme ile üretilen: Goby Camouflage Babet Ayakkabı

Geri dönüştürülebilir malzeme özelliği ile çevre dostu bir nitelik taşıyan Goby Camouflage Babet Ayakkabı ile ayaklarınız, aradığı rahatlığı ve konforu bulabilir. Yüksek kalitede malzemeden üretilen ürünün dış malzemesi, keten kumaştan tasarlanır. Babetin dış yüzeyinde desen oluşturmak kullanılan boya solvent içermez. İç malzemesinde ise tekstil kumaş kullanılır. Topuk kısmının yerden yüksekliği 1.4 cm olan ürün, kalitesi ile kullanıcıların beğenisini kazanır. Günlük olarak kullanabileceğiniz ve son derece konforlu olan bu babet ayakkabılar, hafifliği sayesinde uzun ve rahat yürüyüşlerinizde sizi yormaz.