Spor salonlarının en komik insanları

Makineyi nasıl kullanacağını bilmeyen utangaç bir acemi.

Yorgunsunuz ama o hala büyük bir istekle çalşıyor.

Konuşmaya oldukça hevesli bir yabancı.

Fotoğrafa her zaman vakit ayıran bir sporsever

Kusursuz görünen ve asla terlemeyen bir moda kraliçesi

Ayrılmaz çift. Onlar hep birlikteydiler: neşede, hüzünde ve spor salonunda.

Yatay vücut geliştiriciler. Tam olarak neden spor salonunda olduklarını bilmiyoruz ama güçlü bir Wi-Fi'nin olduğuna inanıyoruz.

Çapkın bir kız. Herkes onu tanıyor. Ve bazı insanlar sadece onu görmek için spor salonuna geliyor.

Spor salonunun açılışından beri orada olan ve o günden beri tek bir antrenmanı kaçırmayan gerçek bir spor meraklısı.

Temel, basit egzersizler ona göre değil. O her zaman alışılmışın dışında işler yapmayı sever.

Yıllık üyeliği satın alır ancak spor salonuna en fazla üç kez gider. Belki başka bir zaman...