KADIN

Spor salonlarının en komik insanları

Azra'nın Günlüğü Azra'nın Günlüğü
YAŞAM HABERLERİ  | 26.03.2018 11:43 | Son Güncelleme

Yaz geliyor ve yakında tüm spor salonları şekle girmek, kilo vermek isteyen insanlarla dolacak. Hal böyle olunca fitness merkezlerinde değişik türde insanlarla karşılaşmak oldukça yüksek bir ihtimal olacak. Sizin için spor salonlarının en komik insanlarını bir araya getirdik. Okuduktan sonra 'evet ben de böyle insanlarla karşılaştım' diyebilirsiniz.

Spor salonlarının en komik insanları

Makineyi nasıl kullanacağını bilmeyen utangaç bir acemi.

1

Yorgunsunuz ama o hala büyük bir istekle çalşıyor.

2

Konuşmaya oldukça hevesli bir yabancı.

3

Fotoğrafa her zaman vakit ayıran bir sporsever

4

Kusursuz görünen ve asla terlemeyen bir moda kraliçesi

5

Ayrılmaz çift. Onlar hep birlikteydiler: neşede, hüzünde ve spor salonunda.

6

Yatay vücut geliştiriciler. Tam olarak neden spor salonunda olduklarını bilmiyoruz ama güçlü bir Wi-Fi'nin olduğuna inanıyoruz.

7

Çapkın bir kız. Herkes onu tanıyor. Ve bazı insanlar sadece onu görmek için spor salonuna geliyor.

8

Spor salonunun açılışından beri orada olan ve o günden beri tek bir antrenmanı kaçırmayan gerçek bir spor meraklısı.

9

Temel, basit egzersizler ona göre değil. O her zaman alışılmışın dışında işler yapmayı sever.

10

Yıllık üyeliği satın alır ancak spor salonuna en fazla üç kez gider. Belki başka bir zaman...

11

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Anahtar Kelimeler:
spor salonu illüstratör

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