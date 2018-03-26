Spor salonlarının en komik insanları

Makineyi nasıl kullanacağını bilmeyen utangaç bir acemi.
Yorgunsunuz ama o hala büyük bir istekle çalşıyor.
Konuşmaya oldukça hevesli bir yabancı.
Fotoğrafa her zaman vakit ayıran bir sporsever
Kusursuz görünen ve asla terlemeyen bir moda kraliçesi
Ayrılmaz çift. Onlar hep birlikteydiler: neşede, hüzünde ve spor salonunda.
Yatay vücut geliştiriciler. Tam olarak neden spor salonunda olduklarını bilmiyoruz ama güçlü bir Wi-Fi'nin olduğuna inanıyoruz.
Çapkın bir kız. Herkes onu tanıyor. Ve bazı insanlar sadece onu görmek için spor salonuna geliyor.
Spor salonunun açılışından beri orada olan ve o günden beri tek bir antrenmanı kaçırmayan gerçek bir spor meraklısı.
Temel, basit egzersizler ona göre değil. O her zaman alışılmışın dışında işler yapmayı sever.
Yıllık üyeliği satın alır ancak spor salonuna en fazla üç kez gider. Belki başka bir zaman...
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