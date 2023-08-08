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    4. Spor salonunda korkunç kaza! Squat makinesi üzerine düşünce sakatlandı... “Yürüme şansı %1”

    Spor salonunda korkunç kaza! Squat makinesi üzerine düşünce sakatlandı... “Yürüme şansı %1”

    08.08.2023 13:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

    42 yaşındaki Regilanio da Silva Brezilya’daki bir spor salonunda antrenman yaptığı sırada korkunç bir kaza yaşadı. 150 kg’lık plakalardan oluşan squat aleti boynuna düşen Silva yaralandı. O anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansırken Silva’nın kaldırıldığı hastanede yürüme şansının %1 olduğu ifade edildi.

    Brezilya’nın Juazeiro do Norte bölgesindeki bir spor salonunda antrenman yapan 42 yaşındaki Regilanio da Silva isimli bir adam korkunç bir kaza yaşadı. Antrenman sırasında setler arasında mola vermek isteyen Silva, squat makinesinin bankına oturdu. O sırada makineden bir anda ağırlıklar adamın boynuna düştü.

    HIZLA HAREKET ETTİLER AMA

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    Silva’nın boynundaki ağırlıkları almak için çevredekiler harekete geçti ve üç kişi hızla duruma müdahale etmeye çalıştı. Üç çocuk babası Silva aceleyle Santo Antonio Hastanesi’ne kaldırıldı ve burada boynunu sabitlemek için dört saatlik bir acil durum cerrahi operasyonu yapıldı.

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    Durumunun kontrol altına alındığı ifade edilen Silva’nın kollarının sağlıklı olmasına rağmen bacaklarında hareket kabiliyetinin olmadığı ve yürüme şansının %1 olduğu ifade edildi.

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    Anahtar Kelimeler:
    Brezilya spor salonu

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