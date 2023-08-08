Spor salonunda korkunç kaza! Squat makinesi üzerine düşünce sakatlandı... “Yürüme şansı %1”

Brezilya’nın Juazeiro do Norte bölgesindeki bir spor salonunda antrenman yapan 42 yaşındaki Regilanio da Silva isimli bir adam korkunç bir kaza yaşadı. Antrenman sırasında setler arasında mola vermek isteyen Silva, squat makinesinin bankına oturdu. O sırada makineden bir anda ağırlıklar adamın boynuna düştü.

HIZLA HAREKET ETTİLER AMA

Silva’nın boynundaki ağırlıkları almak için çevredekiler harekete geçti ve üç kişi hızla duruma müdahale etmeye çalıştı. Üç çocuk babası Silva aceleyle Santo Antonio Hastanesi’ne kaldırıldı ve burada boynunu sabitlemek için dört saatlik bir acil durum cerrahi operasyonu yapıldı.

Durumunun kontrol altına alındığı ifade edilen Silva’nın kollarının sağlıklı olmasına rağmen bacaklarında hareket kabiliyetinin olmadığı ve yürüme şansının %1 olduğu ifade edildi.