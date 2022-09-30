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Spor sevdalısı tanıdıklarınızın bayılacağı hediye listesi

29.09.2022 12:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hediye seçimi, kimi zaman zorlayıcı olabiliyor. Eğer hediye alacağınız kişinin yaşam tarzını ve nelerden hoşlanacağını biliyorsanız hediye bulmak daha kolay. Sizlere spor tutkunu sevdiklerinizin bayılacağı bir hediye listesi hazırladık. Yoga pantolonundan su matarasına, akıllı egzersiz bilekliğinden spor çantasına kadar birbirinden güzel ürünleri derledik. İşte detaylar!

Spor sevdalısı tanıdıklarınızın bayılacağı hediye listesi

Günümüzde sporu yaşam tarzı hâline getirenler için spor aktivitesini destekleyen ya da kolaylaştıran pek çok ürün bulmak mümkün. Spor yapmayı seven tanıdıklarınız için hediye arıyorsanız doğru yerdesiniz. Fonksiyonel olmalarıyla öne çıkan kaliteli ve kullanışlı ürünleri sizler için seçtik. Gelin, bu ürünleri birlikte inceleyelim.

1. Spora giderken her ihtiyacını yanında götürmek isteyenlere: PUMA Unisex Challenger Küçük Spor Çantası

Spor sevdalısı tanıdıklarınızın bayılacağı hediye listesi

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PUMA Unisex Challenger Küçük Spor Çantası, kaliteli yapısıyla en iyi spor çantalarından biri. İki yönlü fermuarlı ana bölmesi ve yan kısımdaki ayakkabı gözü, ihtiyacınız olan tüm eşyalarınızı yanınıza almanızı sağlar. Diğer ufak tefek eşyalarınız için file kısmının olması kullananların beğenisini kazanır. Farklı renk seçenekleri olan bu spor çantasını spor yapmayı seven birine hediye olarak alabilirsiniz.

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2. Her an her yerde yanınızda olacak: Fujika Motive Edici Su Şişesi

Spor sevdalısı tanıdıklarınızın bayılacağı hediye listesi

Sporcular için olmazsa olmaz ürünlerden biri de su mataraları. Susadığınız zaman elinizin altında olan Fujika Motive Edici Su Şişesi, renkli tasarımı ile göz dolduruyor. BPA gibi zararlı maddeler içermeyen ürün, üzerindeki düzenli su içmeye yardımcı göstergeler ile dikkat çekiyor. İki litrelik hacmi sayesinde su şişesinin spor yapmayı sevenlerin gözdesi olacağına eminiz.

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3. Ayak sağlığına önem verenler için: TORISKY Erkek Kadın Koşu Ayakkabısı

Spor sevdalısı tanıdıklarınızın bayılacağı hediye listesi

Günlük koşularda da yürüyüşlerde kullanılabilecek bir ayakkabı, harika bir hediye seçeneği olabilir. Kalite ve rahatlığı aynı anda sunan TORISKY Erkek Kadın Koşu Ayakkabısı, kırmızı ve siyah renkleri ile tasarlanmış. Özel tabanı sayesinde ayağı yormayan ürün, spor esnasında bedeninize destek olur. Hafif bir yapıya sahip olması ise tercih edilme sebeplerinden biri. Farklı renk seçenekleri olan ürüne göz atabilirsiniz.

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4. Pilates tutkunları için: Delta Elite PFS Pilates Seti, Pembe

Spor sevdalısı tanıdıklarınızın bayılacağı hediye listesi

Özellikle evde spor yapmayı tercih edenler için pilates en etkili sporlardan biri. Pilatese gönül vermiş kişiler için harika bir seçenek olan Delta Elite PFS Pilates Seti, Pembe, kalitesiyle adından söz ettiriyor. Mattan pilates topuna, dambıldan atlama ipine kadar tüm ihtiyaçları gideren set, harika bir hediye önerisi. Setin 65 cm ve 55 cm olarak iki farklı modeli olduğunu söylemeden geçmeyelim.

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5. Rahat ve şık: İLKCETMODA Unisex Oversize Eşofman Takımı

Spor sevdalısı tanıdıklarınızın bayılacağı hediye listesi

Koşu, yürüyüş ya da hafif egzersizler yaparken rahat giyinmek oldukça önemli. İLKCETMODA Unisex Oversize Eşofman Takımı, %95 pamuklu oluşu ile kullananları memnun eder. Oversize olarak tasarlanan ürün, spor yaparken konforlu hissettirir. Terletmemesi ve cilde hava aldırması ise takımın en sevilen özelliği. Altı farklı renk seçeneği ile tasarlanan ürün; S, M ve L bedenlerde satışa sunulur.

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6. Özel tasarım arayanlara: SonneSky Spor Çantası

Spor sevdalısı tanıdıklarınızın bayılacağı hediye listesi

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Spor yapan sevdiğiniz birine renkli ve özel tasarım bir hediye almak istiyorsanız sizi SonneSky Spor Çantası ile tanıştıralım. Kuru ve ıslak eşya bölmesine sahip çanta, kolay kullanım sunar. Alt kısmı ise ayakkabı koymak için tasarlanmış. Kaliteli yapısı ile dikkat çeken bu çantanın yeşil dışında gri ve pembe renklerinin olduğunu da söylemeden geçmeyelim.

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7. Cam şişe tutkunları için: Tohana Borosilikat Cam Matara 1 Litre Siyah

Spor sevdalısı tanıdıklarınızın bayılacağı hediye listesi

Isı değişimine dayanıklı Tohana Borosilikat Cam Matara 1 Litre Siyah, kullanışlı hediye alternatiflerinden bir diğeri. Ürünün borosilikat cam özelliği, ekstra hafiflik sunuyor. Böylece matara rahatlıkla taşınabiliyor. İçeriğinde çevreye zarar verecek herhangi bir madde barındırmayan ürün, insan sağlığına uygun olarak üretilmiş.

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8. Kontrol elinizde olsun: Weiyiroty Step Count Spor Saati

Spor sevdalısı tanıdıklarınızın bayılacağı hediye listesi

Yürüme mesafesi, adım sayısı, kalori tüketimi, uyku kalitesi gibi hareket ve verilerini gösteren Weiyiroty Step Count Spor Saati; modaya uygun tasarımıyla ilgi görür. Bluetooth özelliği sayesinde telefonunuzla eşleşen ürün, gelen aramaları kontrol etmenize yardımcı olur. Silikon kordona sahip olması, herhangi bir rahatsızlık hissi vermez. Spor yaşamınızı daha düzenli ve kontrol altında tutan bu saat, en güzel hediye önerilerinden biri.

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9. Yoga tutkunlarına: PUMA PERFORMANCE YOGA PANT Tights Kadın

Spor sevdalısı tanıdıklarınızın bayılacağı hediye listesi

Spor tutkunu kadınlar için özel olarak tasarlanan PUMA PERFORMANCE YOGA PANT Tights Kadın, kalitesi ve esnek olmasıyla öne çıkıyor. %88 Polyester ve %12 elastan malzemeden üretilmesi, çeşitli egzersiz ve yoga hareketlerinin daha kolay yapılmasına olanak sağlıyor. Ürünün markaya özgü dikişleri ise sürtünmeden kaynaklanan sorunları büyük oranda azaltıyor. Model, sporda da her daim şık görünmeyi amaçlayan kişiler için oldukça ideal.

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10. Kalitesiyle öne çıkan: Great Loom Jute Yoga Mat

Spor sevdalısı tanıdıklarınızın bayılacağı hediye listesiÜst yüzeyi organik jüt ve alt kaplaması PVC kullanılarak hazırlanmış Great Loom Jute Yoga Mat, en kaliteli matlardan biri. Özel dokusu sayesinde nemi emen ürün, hareketleri destekler. Yoğun yapıdaki keten kumaşı ise ekstra yumuşaklık sağlar. Sadece nemli bir bez yardımıyla kolayca temizlenir. Yüksek düzeyde kaydırmaz özelliği ile kullananların beğenisini kazanan ürün, özel bir hediye önerisi olabilir.

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