"Spora giderken ne giysem?" derdine son verecek parçaları sizin için seçtik

Siz de spor yaparken hem rahat olmak hem de tarz görünmek istiyorsanız, doğru yerdesiniz. "Spora giderken ne giysem?" derdine son verecek birbirinden kaliteli, kullanıcılarından tam not almış ünlü markaların sportif ürünlerini sizin için seçtik.

Spor yaparken aradığınız rahatlık ve tarza kavuşmak için en ideal parçalar burada, işte o ürünler!

1. Puma Fit Mid Impact Training Bra Spor Sütyeni

Kadınların vazgeçemediği spor kıyafetleri arasında spor sütyenleri başa çekiyor. Bedenin üst kısmını toparlamasının yanında hoş bir görünüm de sunan spor sütyenler içinden bir seçim yapmak isterseniz Puma'nın bu modeline bir şans verebilirsiniz.

2. Adidas GALAXY Q Ayakkabı

Gün boyu vücudun yükünü çeken ayaklarımızın spor yaparken rahat olması oldukça önemli. Bu nedenle esnekliğinizi artıracak, hareket kabiliyetinizi yükseltecek bir antrenman ayakkabısı olmazsa olmaz! Adidas'ın en sevilen antrenman ayakkabısı modellerinden biri olan Galaxy Q, spordaki en iyi arkadaşınız olacak!

3. Dockers Classic Fit Icon Sweatshirt

Soğuk havalarda spora giderken kalın giyinmek gerekebiliyor. Özellikle de pilates ya da yoga yaparken mutlaka matın yanında bir sweatshirt de yanınızda bulunmalı, egzersiz sonunda mutlaka ihtiyacınız olacak! Eğer kaliteli bir sweatshirt arıyorsanız, Dockers Classic Fit Icon Sweatshirt tam size göre!

4. Under Armour UA Armour Fleece Hoodie Sweatshirt

Sağlıklı yaşamın temel koşulu spor! Kimi bu konuda çok istikrarlı olurken kimi de bir iki seferden sonra gitmeyi bırakıyor. Sizi motive edecek bir şeyi ya da birini mutlaka bulup o spora düzenli gitmelisiniz. O kadar parayı neden boşa vermiş olasınız ki? En önemlisi de sporda terledikten sonra üzerinize almalık uzun bir sweatshirt hep yanınızda bulunsun ki aman şifayı kapmayın!

5. DeFacto X8039AZ Atlet

Tayt ve şort üstüne böyle bol atletler çok yakışıyor. Spora giderken de insanın motivasyona ihtiyacı oluyor. Bu motivasyonu en güzel artıran şey de giyinmek. DeFacto X8039AZ Atlet güzelliğiyle hem motivasyonunuzu artıracak hem de üzerinize çok yakışacak!

6. Dagi Askılı V Yaka Büstiyer Sporcu Sütyeni

Spor yaparken şekilden şekile giriyoruz. Bu durumda da üzerimizdeki kıyafetlerin rahat olması gerekiyor ki konforlu hissedelim! Kaliteli ve rahat bir sporcu sütyeni arıyorsanız o da işte burada!

7. DeFacto Jogger Standart Fit Esnek Bantlı Paça Geri Dönüşümlü Eşofman Alt

Sporda tayt yerine eşofman tercih ediyorum, çok daha konforlu hissediyorum." diyenler için bu önerimiz: DeFacto Jogger Standart Fit Esnek Bantlı Paça Geri Dönüşümlü Eşofman Alt! Pamuklu, ince ve bol eşofmanlar içinde daha rahat hissediyorsanız kaçırmayın deriz.

8. Under Armour Ua Hg Armour Comp SL Fonksiyonel Tişört

Vücudunuza yapışan, ince ama fonksiyonel bir atlet mi arıyorsunuz? Öyleyse tam da olmanız gereken yerdesiniz. Rahatlığına hayran kalacağınız Under Armour Ua Hg Armour Comp SL Fonksiyonel Tişört'e bir şans vermeye ne dersiniz?

9. Puma FAVOURITE Forever 3/4 Antrenman Tayt

Spor yaparken taytın bacaklarınızı sarmasını ama sıkmamasını, yok gibi hissettirmesini daha konforlu buluyor ve böyle bir tayt arıyor olabilirsiniz. İşte o tayt, tam da burada! Üzerinizden çıkarmak istemeyeceğiniz Puma FAVOURITE Forever 3/4 Antrenman Tayt'ı sizi bekliyor.

10. Koton Uzun Basic Spor Tayt Yüksek Bel Yoga Pants

Spor taytlar içinde en çok siyah renk tercih ediliyor. Siz de siyah tayt görmekten sıkıldıysanız, bir değişiklik yapıp daha havalı görünmek istiyorsanız, Koton'un bu beyaz taytını satın alabilirsiniz.

11. Under Armour Tech Ssv - Solid Kısa Kollu Tişört

Her spor sonrası çamaşır yıkamak istemiyorsanız mutlaka birden fazla tişörtünüz olmalı. Birkaç yıkamada hemen kendini salmayacak, uzun yıllar size eşlik edecek, kısacası verdiğiniz parayı hak edecek bir tişört almak isterseniz Under Armour Tech Ssv - Solid Kısa Kollu Tişört'e bir şans vermelisiniz.

12. Skechers W New Basics 5 inch Short Şort

Sporda nasıl giyilmeli sorusunun bir cevabı yok! Herkes kendini nasıl rahat hissediyorsa öyle giyinebilir. Bu bir şort da olur, eşofman da. Hepsi de olur. Spor için çeşit çeşit kıyafetin olduğu bir gardırop sizi mutlu eder değil mi? O hâlde gardırobunuza bir şort eklemeye ne dersiniz?

13. Skechers Spor Ayakkabı

Spor yaparken ayağınızdaki ayakkabının esnek olması çok önemli. Deri ve sert bir spor ayakkabı ile spor yapamazsınız. Bunun için de böyle esnek ve fileli bir spor ayakkabı çok işinize yarayacak.

14. Under Armour Ua Baseline 10 inç Şort

Yine spora giderken bol bol farklı kıyafet tercihiniz olsun isterseniz bir de bisiklet taytı alabilirsiniz. Uzun uzun "Acaba hangi bisiklet taytını alsam?" diye düşünmeyin, önerimize kulak verin!

15. Kappa 381N1LW-B Authentic Sandy Tk 3 pk Unisex Spor Çorap

Temiz görünen ve ayağımızı saran çoraplar da sporda olmazsa olmazlardan! Özellikle yoga ve pilatese giderken mutlaka yanımızda çorap bulundurmalıyız. Kappa 381N1LW-B Authentic Sandy Tk 3 pk Unisex Spor Çorap en sevilenlerden, siz de almaz mısınız?

Kaynak: Onedio

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