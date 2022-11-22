Sporla uğraşanların mutlaka edinmesi gereken kişisel bakım ürünleri

Egzersiz yaparken bakım ürünlerine normalde olduğundan daha fazla ihtiyaç duyabilirsiniz. Hareket halinde olacağınızdan terleme, ciltte kızarıklık, kuruma veya yağlanma gibi sorunlarla karşılaşma ihtimaliniz daha fazladır. Bunların önüne geçebilmek için kişisel bakımınıza ekstra dikkat etmenizde fayda var. Egzersiz günlerinizi konforlu geçirmenizi sağlayacak ürünleri gelin, birlikte inceleyelim.

1. Spor yapanların vazgeçilmezi: Nivea Fresh Comfort Deodorant

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Spor yapanların günlük rutinlerinde bulunan olmazsa olmaz ürünlerden biri, deodorant. Temiz ve taze hissettiren özelliği ile ön plana çıkan Nivea Fresh Comfort Deodorant, alüminyum içermiyor. Kokuyu önleyen ve gün boyu ferahlık hissi veren deodorant, ter kokusuna karşı 48 saat koruma vadediyor. Cilt ile uyumu dermatolojik olarak test edilen ürünü güvenle kullanabilirsiniz.

2. Ter kokusuyla etkin mücadele: Rexona Maximum Protection Confidence

Rexona Maximum Protection Confidence, roll on rahatlığından vazgeçemeyenler için geliştirilmiş formülü ile günlük kullanıma uygun. 96 saat etkin koruma sağlayan ürün, antialerjik özelliği ile öne çıkıyor. Bu nedenle farklı cilt tiplerine sahip olanlar tarafından da rahatlıkla kullanılabiliyor. Yüksek tempolu sporlarda bile maksimum koruma sağlıyor. Kompakt boyutu ile yer kaplamayan ürünü çantanızda taşıyabilirsiniz.

3. Spor sonrası ferahlık hissi için: Head & Shoulders Şampuan Limon Ferahlığı

Klinik olarak kanıtlanmış, kepeği %100’e kadar önleyen içeriği ile Head & Shoulders Şampuan Limon Ferahlığı, size yenilenmiş hissedeceğiniz bir duş deneyimi sunuyor. Sporda olduğu kadar spor sonrasında da kişisel bakımına dikkat edenler için geliştirilmiş formülü sayesinde gün boyu ferahlık sağlıyor. Nefis limon ferahlığıyla yağlı saç ve saç derinizi narince temizlemenize destek olacak şampuanı çok seveceksiniz!

4. Temiz bir görünüm için: Luis Bien Unisex Tüy Dökücü Krem Sprey

Tüysüz, pürüzsüz bir görünüme sahip olmak birçok kişinin hayali. Luis Bien Unisex Tüy Dökücü Krem Sprey, bu ihtiyacınıza yönelik olarak geliştirildi. Artık spor yaparken istenmeyen tüyleri sorun etmenize gerek yok. Tüylerinizi temizleyen ürün, yeni tüylerin çıkış zamanını da geciktiren teknolojisi ile uzun süren, keyifli bir deneyim vadediyor. Cildin tahriş olmasını engelleyen ürün; koltuk altı, bacak, kol ve sırt gibi bölgelerde kullanılabilir.

5. Vakti değerli olanlar için: Gillette Venus Comfortglide Spa Breeze

İstenmeyen tüylerden kurtulmanın en pratik yollarından biri, jilet kullanmak. Gillette Venus Comfortglide Spa Breeze, kusursuz görünüm için karşınızda! Entegre jel barları, tıraş başlığının cilt üzerinde rahat biçimde kaymasını sağlar. Pürüzsüz tıraş imkânı sunmak için geliştirilen üç başlıklı ürün, kıvrımlara kolayca uyum sağlar. Ergonomik yapısı sayesinde ele tam olarak oturur ve rahat kullanılır.

6. Kuru ciltler için kurtarıcı: CeraVe Nemlendirici Krem

Kış aylarında dış mekânda spor yapmak, cildinizin kurumasına neden olabilir. Kuruluğu engellemek için geliştirilen CeraVe Nemlendirici Krem, cildi nemlendirir ve tahriş hissini ortadan kaldırır. Koruyucu cilt bariyerlerinin onarılmasına yardımcı olur. Yoğun kıvama sahip ürün, yağlı hissettirmeden cilt bakımınızı destekler. Parfüm içermeyen, yüz ve vücut için kullanıma uygun olan formülü sayesinde hassas ciltler tarafından rahatlıkla tercih edilebilir.

7. Kuru saçlara sahip olanların tercihi: L'Oréal Paris Elseve Arginine Direnç

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Zayıf ve dökülmeye eğilimli saçlar için geliştirilen formülü ile L'Oréal Paris Elseve Arginine Direnç, saçınıza ihtiyaç duyduğu desteği sağlamaya yardımcı olur. Spor sonrası sıkça duş almaya bağlı olarak oluşabilecek kuruluğa karşı etkili olan ürün, saç köklerini besler ve saçların parlak görünmesini sağlar. Hoş kokusu ve saçta bıraktığı yumuşaklık, harika bir gün için hazır hissetmenize destek olur.

8. Sivilceli ciltler için kusursuz sonuç: Neutrogena Visibly Clear Sivilce Karşıtı Yüz Temizleme Jeli

Spor yapmak terlemeye neden olur. Aşırı ter ise gözenekleri kapatır. Eğer cildinizi derinlemesine arındıracak, aynı zamanda sivilce probleminize de çözüm sunacak bir ürün arayışındaysanız Neutrogena Visibly Clear Sivilce Karşıtı Yüz Temizleme Jeli, tam size göre! Klinik olarak test edilen ürünü günlük olarak kullanabilirsiniz. Ürünü spor öncesi makyajınızı temizlemek veya spor sonrası cilt bakım rutininizi tamamlamak için tercih edebilirsiniz.

9. Kurumuş dudaklara etkili sonuç: Blistex Medplus Stick

Özellikle kardiyo gibi yüksek tempoda egzersiz yaparken artan nefes alışverişleri, dudakların kurumasına neden olabilir. Onarıcı ve ferahlatıcı dudak nemlendiricilerinden biri olan Blistex Medplus Stick, dudaklarınızın çatlamasını engeller. İçeriğinde bulunan okaliptüs, mentol ve kafur sayesinde çatlamış dudaklarınızı yatıştırır ve dudaklarınızın kaybettiği nemi geri kazanmasına yardım eder. SPF15 içerdiği için dudaklarınızı güneşin zararlı ışınlarından da korur.

10. Hassas ciltler için konforun adresi: Veet Easy Gelwax Sir Ağda Bandı

28 güne kadar pürüzsüzlük sunan Veet Easy Gelwax Sir Ağda Bandı, hassas ciltler için özel olarak geliştirildi. İçerisinde bulunan 20 adet yapışkan bandı ikiye ayırarak kullanıma hazır 40 tane ağda bandı elde edebilirsiniz. Mavi kantaron ve badem yağı içeren ürün, hassas cildinizi tahriş etmez. Kutuda bulunan dört adet temizleme mendili ile ağda sonrası oluşan yapışkanlık hissini ortadan kaldırabilir, pürüzsüzlüğün tadını çıkartabilirsiniz.