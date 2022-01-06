Sportif şıklık sevenlerin gardırobuna katması gereken triko takımlar

Sportif parçalarla günlük giyimde rahatlığınızdan ödün vermeden çok şık bir görünüm elde edebilirsiniz. Bunun için sportif şıklık sevenlere bir numaralı önerimiz, gardıroplarına birbirinden güzel triko takımları eklemeleri. Her ortama uyum sağlayabilecek, rahat ve şık triko takımları sizin için inceledik.

1. Göz alıcı bir takım

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Sportif şıklık sevenlerdenseniz bu triko takım tam size göre! Holly Lolly markasının balıkçı yaka triko kazak ve yüksek bel triko pantolondan oluşan bu takımı, rahatlığı ve şıklığıyla gardırobunuzun en gözde parçaları arasında yerini alacak. Spor ayakkabılarla kombinleyerek son derece dinamik bir görünüm elde edebileceğiniz bu takımı, topuklu bootielerinizle tamamladığınızda ise çok şık bir tarza kavuşabilirsiniz. Balıkçı yaka bu triko kazağı gold veya gümüş zincir aksesuarlarla tamamlayarak stilinizi tamamlayabilirsiniz.

Holly Lolly markasının bu siyah triko takımını incelemek ve satın almak için buraya tıklayın.

2. Etekli takımlarla kusursuz bir şıklık

Monokrom kombinlere bayılıyorsanız bu etekli triko takımla son derece şık bir görünüm elde edebilirsiniz. Robin markasının bu üç parçadan oluşan zümrüt yeşili renkli triko takımındaki etek, derin yırtmacı ile beğeni kazanır. Crop kesim bluz ve hırkasıyla son derece uyumlu olan bu takımı ister spor ayakkabılarınızla ister botlarınızla tamamlayarak rahatlığınızdan ödün vermeden şık bir görünüme kavuşabilirsiniz. Bu kombini şık bir zincir kolyeyle de tamamlayabilirsiniz.

Robin markasının bu üç parçalı triko takımını buraya tıklayarak inceleyebilirsiniz.

3. Modern ve rahat bir takım

Şık görünmek için rahatlığından ödün vermek istemeyenlerdenseniz triko takımlar imdadınıza yetişir. Modkofoni markasının bu haki renkli takımı, gardırobunuzun joker parçaları arasında yerini almaya hazır. Bu örgü desenli kazak etek takımını beyaz sneakerlarla kombinleyerek spor bir stile kavuşabileceğiniz gibi bir çizme veya bootie ile tamamlayarak daha şık bir görünüm elde edebilirsiniz. Bu triko takımı şık kolyeler ve çantalarla tamamlayarak ister işte ister sosyal aktivitelerinizde gönül rahatlığıyla tercih edebilirsiniz.

Modkofoni markasının bu iki parçalı triko takımını incelemek ve satın almak için buraya tıklayın.

4. Zahmetsiz şıklık arayanlara birebir

Hem rahat hissedebileceğiniz hem şık bir görünüm elde edebileceğiniz bir triko takım arıyorsanız bu yeşil model tam size göre. TRENDYOLMİLLA markasının bağlama detaylı bu bluz ve etek takımı, yumuşacık dokusuyla size kendinizi rahat hissettirecek ve son derece şık bir görünüme kavuşmanızı sağlayacak modern bir tasarıma sahip. Şık bir çanta ve ayakkabıyla kombinleyerek hem gündüz hem gece etkinliklerinde rahatlıkla tercih edebileceğiniz bu takım, spor ayakkabılarınızla da hoş bir uyum yakalayacak.

TRENDYOLMİLLA markasının bu yeşil renkli triko takımını buraya tıklayarak inceleyebilirsiniz.

5. Tarzınıza hareket katacak sportif takımlar

Arkadaşlarınızla hafta sonu buluşmalarında gönül rahatlığıyla tercih edebileceğiniz sportif ve şık bir triko takım arıyorsanız TRENDYOLMİLLA markasının bu etekli takımına mutlaka bakmanızı öneririz. Giyim kategorisindeki ürün çeşitliliğiyle dikkat çeken markanın bu uzun kollu crop bluz ve diz altı etekten oluşan takımı, son derece şık bir görünüme sahip. Bu takımı bir stiletto ve kolye ile kombinleyerek daha şık bir tarz elde edebileceğiniz gibi kısa mont ve sneakerlarla tamamlayarak daha spor bir görünümü de tercih edebilirsiniz.

TRENDYOLMİLLA markasının iki parçadan oluşan triko takımını incelemek ve satın almak için buraya tıklayın.

6. Hem rahat hem klasik bir takım

Bu siyah beyaz ekose desenli triko takım, hem rahat hem şık olmak isteyenler için biçilmiş kaftan desek abartmış olmayız. Bir hırka, bir bluz ve bir etekten oluşan bu üç parçalı takımın hırkasının gold düğme detayları; son derece şık bir görünüme sahip. Siyah beyaz ekose deseniyle klasik bir tarza sahip olan bu takımı sade bir el çantası ve stilettolarınızla kombinleyerek çok şık bir görünüm elde edebilirsiniz.

Hem işte hem şık bir restoranda katılacağınız yemekte rahatlıkla tercih edebileceğiniz bu triko takımı detaylı bir şekilde incelemek için tek yapmanız gereken buraya tıklamak.

7. Örgü desenler hep moda

Robin markasının bu camel renkli triko takımı, günlük giyimde hem rahat hissedeceğiniz hem tarzınızı ortaya koyabileceğiniz bir model. Markanın triko pantolon ve polo yaka kazaktan oluşan iki parçalı takımı, klasik örgü deseniyle son derece şık bir görünüme sahip. İp detaylı pantolonu ile son derece rahat bir kullanıma sahip olan bu takımı spor ayakkabılarınızla kombinleyerek günlük giyiminizde rahatlıkla tercih edebilirsiniz.

Robin markasının iki parçalı camel renkli triko takımını detaylı bir şekilde incelemek ve satın almak için buraya tıklayın.

8. Rahat kalıp takımlarla her an konforlu hissedin

Şık görünmek için zaman ve enerji harcamak istemiyor, düşünmeden giyip çıkabileceğiniz bir triko takım arıyorsanız Zühre markasının bu bordo renkli iki parçalı takımına mutlaka bakmanızı öneririz. Rahat kalıplı ve balıkçı yakalı bir kazak ile bol kesim bir pantolondan oluşan bu takımı bot ve sneakerlar ile rahatlıkla kombinleyebilir, şık kolyelerle tarzınızı tamamlayabilirsiniz. Hem iş hem sosyal hayatınızda gönül rahatlığıyla tercih edebileceğiniz bu triko takımla rahatlığınızdan ödün vermeden daha şık bir görünüm elde edebilirsiniz.

Zühre markasının bu iki parçalı triko takımını detaylıca incelemek ve satın almak için buraya tıklayın.

9. Hem kullanışlı hem çok şık

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Kullanışlı ve şık parçaları gardırobunuza katmak istiyorsanız Jane's markasının bu iki parçadan oluşan triko takımına göz atabilirsiniz. Markanın uzun kollu bir kazak ve midi boy bir etekten oluşan takımı, hem rahat dokusu hem şık tasarımıyla dikkat çekiyor. Ön tarafında iki adet cep detayı bulunan bu eteği başka bluzlarla da rahatlıkla kombinleyebilirsiniz. Takımın kazağını ise farklı pantolon ve eteklerinizle de gönül rahatlığıyla tercih edebilirsiniz. Bu takımı minik bir el çantası veya büyük bir kol çantasının yanı sıra stiletto ve çizmelerinizle tamamlayarak stilinizi yansıtabilirsiniz.

Jane's markasının bu iki parçalı triko takımını buraya tıklayarak inceleyebilirsiniz.

10. Siyah, beyaz ve hardal renginin muhteşem uyumu

Sportif şık giyim tarzını seviyor ve kombin düşünmeden giyip çıkabileceğiniz bir takım arıyorsanız FTZ Women markasının bu iki parçalı triko takımı sizin için harika bir alternatif olabilir. Bir pantolon ve bir kazaktan oluşan iki parçalı takımın siyah beyaz kazağı; bel kısmında, yakasında ve kol manşetlerinde bulunan hardal renk detayı ile son derece şık bir görünüme sahip. Takımın siyah bol kesim pantolonu ise hem şık hem rahat bir model. İster yürüyüş yaparken ister arkadaşlarınızla buluşurken giyebileceğiniz bu takımı çok seveceğinizden hiç şüphemiz yok.

FTZ Women markasının hep üzerinizde taşımak isteyeceğiniz bu triko takımını incelemek ve satın almak için buraya tıklayın.

