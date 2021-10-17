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  4. Squid Game gerçek oldu! 100 bin euro için 50 saat boyunca dans ettiler

Squid Game gerçek oldu! 100 bin euro için 50 saat boyunca dans ettiler

17.10.2021 19:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hollanda’da bir televizyon kanalının düzenlediği "Dans Maratonu" adlı yarışma programında 200 kişi, 100 bin euroluk para ödülü için 50 saat boyunca dans etti. 1’i finalde olmak üzere toplam 2 kişi yarışma sonrasında sedyeyle hastaneye kaldırıldı.

Squid Game gerçek oldu! 100 bin euro için 50 saat boyunca dans ettiler

Hollanda’da SBS 6 kanalının düzenlediği De Dansmarathon (Dans Maratonu) adlı yarışma programı kamuoyunun tepkisine neden oldu. Yarışmaya katılan 200 kişi, 100 bin euroluk para ödülü için en az molayı vererek 50 saat boyunca dans etmesi, Netflix’in popüler dizisi Squid Game’e benzetildi.

FARKINDALIK VE DESTEK İÇİN YAPILDI

Akciğer hastalarının tedavisi için destek sağlamayı amaçlayan ve perşembe günü başlayan yarışmaya, 100 çiftten oluşan 200 dansçı katılırken, 1’i finalde olmak üzere toplam 2 yarışmacı sedyeyle hastaneye kaldırıldı.

YARIŞMACILARIN HER ANI İZLENDİ

Eleştirilere yanıt veren SBS 6, katılımcıların güvenliği konusunda hiçbir zaman endişe duymadıklarını ifade ederek, tüm katılımcılar programdan önce dikkatlice tarandığını aktardı. Katılımcıların, program süresince hem görsel olarak hem de ekipmanla sürekli olarak izlendiklerini ifade eden SBS 6, sağlık ekibinin 56 kişiden oluştuğunu açıkladı.

35 DAKİKA MOLAYLA KAZANDILAR

Dün yerel saatle 22.30’da sona eren yarışmada, katılımcılar sadece yeme, içme ve tuvalet ihtiyacı için mola verdi. 50 saatlik yarışma boyunca toplam 35 dakika mola veren Twatha ve Jermaine adlı çift yarışmanın kazananı oldu. De Dansmarathon finalini ise 1 milyondan fazla kişinin izlediği bildirildi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Hollanda
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