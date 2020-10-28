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Starlink uzay interneti için açık beta testleri başlıyor!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 28.10.2020 09:38 | Son Güncelleme

Starlink uzay interneti için artık beklenen vakit geldi. Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX'in Starlink uyduları vasıtasıyla internet hizmeti sunacağı projenin herkese açık beta testleri sonunda başlıyor. Buna bağlı olarak, Starlink testine katılmanın maliyeti de ortaya çıktı.

Starlink uzay interneti için açık beta testleri başlıyor!

Starlink, Elon Musk'ın en ilginç projelerinden biri olma özelliği taşıyor. Dünya'nın çevresini binlerce uydu ile donatacak bu projede uzaydan Dünya'ya yüksek hızlı internet sunulması hedefleniyor. Starlink projesine imza atan SpaceX, halihazırda 800'den fazla uyduyu uzaya göndermiş durumda ve ortaya çıkan bilgilere göre bu uydular test sürecinin başlaması için yeterli.

STARLİNK BETA TESTLERİ İÇİN BAŞVURULAR ALINIYOR

Uzaydan internet Starlink için beta testleri başlıyor. ''Better Than Nothing Beta'' (Beta sürümü hiç yoktan iyidir) adı verilen testte başvurular alınıyor. Washington, Wisconsin ve Idaho'da çok sayıda kullanıcının teste katılmak için başvuru yaptığı belirtiliyor. Ancak teste katılmanın bir maliyeti de var.

TEST SÜRECİNİN MALİYETİ BELLİ OLDU

Starlink testi için 499 dolarlık bir kurulum kiti satın almak gerekiyor. Bu kit neyse ki bir kez satın alınıyor. Ayrıca test için aylık ücret 99 dolar olarak belirlenmiş durumda. Yani ilk ay için toplamda 598 dolarlık bir maliyet söz konusu. Diğer aylar ise aylık 99 dolar ödemek yeterli olacak. Peki Starlink uzaydan ne kadar hızlı bir internet sunacak?

Starlink

İŞTE STARLİNK İNTERNETİNİN HIZ DEĞERLERİ

Starlink testinde 50 MB/s - 150 MB/s arasında bir hız yakalanabilecek. Özellikle oyuncuları yakından ilgilendiren ping değerleri ise 20 ms ila 40 ms arası olacak. En azından SpaceX'in aktardığı bilgiler bu yönde. Buna ek olarak ara sıra internet kesintileri olabilir deniliyor. Bunun nedeni ise uyduların henüz yeterli sayıda olmaması. Zira SpaceX'in daha binlerce uydu daha fırlatması şart.

ELON MUSK'IN HEDEFİ STARSHİP AMA...

Starlink'in küresel çapta kullanıma sunulması için birkaç yıl daha beklememiz gerekiyor. Tüm uydular fırlatılıp test süreci tamamlandığında ise Elon Musk'ın Starlink projesinde yıllık 30 milyar dolar kazanç sağlayacağı tahmin ediliyor. Musk'ın bu kazancını ise Mars'a insan taşıyacak Starship uzay aracında kullanması muhtemel görülüyor. Fakat Musk'ın Starlink'ine karşı OneWed ve AMZN.O gibi rakipler de mevcut ve bu firmaların pastadan pay alabilmek için SpaceX ile kıyasıya bir rekabete gireceği düşünülüyor.

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