Starlink uzay interneti için açık beta testleri başlıyor!

Starlink, Elon Musk'ın en ilginç projelerinden biri olma özelliği taşıyor. Dünya'nın çevresini binlerce uydu ile donatacak bu projede uzaydan Dünya'ya yüksek hızlı internet sunulması hedefleniyor. Starlink projesine imza atan SpaceX, halihazırda 800'den fazla uyduyu uzaya göndermiş durumda ve ortaya çıkan bilgilere göre bu uydular test sürecinin başlaması için yeterli.

STARLİNK BETA TESTLERİ İÇİN BAŞVURULAR ALINIYOR

Uzaydan internet Starlink için beta testleri başlıyor. ''Better Than Nothing Beta'' (Beta sürümü hiç yoktan iyidir) adı verilen testte başvurular alınıyor. Washington, Wisconsin ve Idaho'da çok sayıda kullanıcının teste katılmak için başvuru yaptığı belirtiliyor. Ancak teste katılmanın bir maliyeti de var.

TEST SÜRECİNİN MALİYETİ BELLİ OLDU

Starlink testi için 499 dolarlık bir kurulum kiti satın almak gerekiyor. Bu kit neyse ki bir kez satın alınıyor. Ayrıca test için aylık ücret 99 dolar olarak belirlenmiş durumda. Yani ilk ay için toplamda 598 dolarlık bir maliyet söz konusu. Diğer aylar ise aylık 99 dolar ödemek yeterli olacak. Peki Starlink uzaydan ne kadar hızlı bir internet sunacak?