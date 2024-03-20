"StartGate Evreni"nin kapıları bir kez daha girişimcilere açılıyor

StartGate, yeni döneme heyecan verici programlarla giriş yapıyor. Yeni dönem programları; giriş seviyesinden en ileri seviyeye kadar tüm oyun severleri davet ediyor. Oyun endüstrisinin geleceğini şekillendirmek isteyen girişimcileri desteklemek amacıyla açılan programlarla birlikte daha fazla yetenekli bireyleri keşfetmeyi amaçlıyor. Başlangıç seviyesinden en ileri seviyeye kadar oyunun içinde olan ve olmak isteyen herkesi bir araya getirerek ekosistemin daha da büyümesini hedefliyor. Programlar, oyun dikeyindeki teknik eğitimlerin yanı sıra finansal okuryazarlık, hukuk, iletişim, takım yönetimi ve pazarlama alanlarındaki eğitimleri de kapsıyor.

Son Başvuru Tarihi 12 Nisan!

https://startgate.com/firstgate adresinden yapılan başvurular, 12 Nisan tarihine kadar devam edecek. Başvurular, StartGate’in deneyimli ekibi, mentorları ve iş koçları tarafından incelenerek her bir başvuru sahibini en uygun programla eşleştirecek. Böylelikle oyun geliştiriciler ve geliştirici adayları yetkinlikleri doğrultusunda en uygun programa katılacak ve planlı bir gelişimin startını vermiş olacaklar.

StartGate programlarından faydalanmaya hak kazanan oyun severler; StartGate’in perk hizmetleri, StartGate Campus’u 7/24 kullanabilme, ekosistemle ile buluşma noktası olan ortak çalışma alanlarından faydalanma, networking, mentorluk, iş koçluğu ve endüstri ile ilgili eğitim imkanlarına erişebilecekler.

Programlar hakkında daha fazla bilgi almak için StartGate’in web sitesini ziyaret edebilirsiniz.



