Steam Altın Hafta indirimleri başladı! İşte indirimli oyunlar

Steam Altın Hafta indirimlerinin adı, Japonya'daki Altın Hafta olarak isimlendirilen tatil dönemine bir atıf. İndirimler ile birlikte Japon yapımı oyunların kutlaması yapılıyor. Ancak sadece Japonya'daki oyuncular değil, dünyanın pek çok yerinden oyuncular, bu indirimler kapsamında indirimli fiyatlarla oyunlara sahip olabiliyorlar. Buna Türkiye de dahil. Peki Steam Altın Hafta indirimleri kapsamında hangi oyunlar indirimli olarak satın alınabilecek?

İŞTE STEAM ALTIN HAFTA İNDİRİMLERİ OYUNLARI

Altın Hafta indirimlerinin indirimli oyunları arasında dikkat çeken yapımlar var. Bu yapımları Yakuza: Like a Dragon, TEKKEN 7, Project Cars 2 ve FINAL FANTASY IX olarak sıralayabiliriz. İşte indirime giren oyunlardan oluşturduğumuz bir liste:

Project Cars 2 - Eski fiyatı: 199,00 TL, İndirimli fiyatı: 29,85 TL

Danganronpa Another Episode: Ultra Despair Girls - Eski fıyatı: 49,00 TL, İndirimli fiyatı: 19,60 TL

Yakuza: Like a Dragon - Eski fiyatı: 399,00 TL, İndirimli fiyatı: 279,30 TL

DEATH STRANDING - Eski fiyatı: 399,00 TL, İndirimli fiyatı: 159,60 TL

TEKKEN 7 - Eski fiyatı: 119,00 TL, İndirimli fiyatı: 17,85 TL

FINAL FANTASY IX - Eski fiyatı: 33,00 TL, İndirimli fiyatı: 16,50 TL

Devil May Cry 5 - Eski fiyatı: 114,00 TL, İndirimli fiyatı: 91,20 TL

eFootball PES 2021 SEASON UPDATE - Eski fiyatı: 65,00 TL, İndirimli fiyatı: 21,45 TL

STEAM ALTIN HAFTA İNDİRİMLERİ NE KADAR SÜRECEK?

Steam Altın Hafta indirimleri 6 Mayıs TSİ 20:00'a kadar sürecek. Yani oyuncular, bir hafta boyunca indirimli Steam oyunlarını satın alabilecekler.

