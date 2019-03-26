Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Stratonikeia çok farkındalık yaratılmamış bir şehir. Aslında baktığımız zaman Stratonikeia ikinci bir Efes olabilir. Aynı zamanda Yatağan'ın turizm kaderiyle ilgili bir değişiklik, bir farkındalık yaratabilir." dedi. Ersoy, "Gladyatörler kenti" olarak da bilinen birçok medeniyete ev sahipliği yapan, dünyanın en büyük mermer kentleri arasında gösterilen Stratonikeia Antik Kenti'ndeki kazı çalışmalarını inceledi. Kültür ve Turizm Bakanlığının 1 Mart'ta açıkladığı 20 antik kent ve ören yerindeki arkeolojik kazıların bir yıl boyunca yapılmasına ilişkin projede yer alan Stratonikeia Antik Kenti'ni gezerek, yürütülen çalışmalar hakkında Kazı Başkanı Prof. Dr. Bilal Söğüt'ten bilgi alan Ersoy, Helenistik, Roma, Bizans, Anadolu Beylikleri, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerinden bugüne ulaşan eserleri yerinde gördü. Stratonikeia Antik Kenti'ndeki amfi tiyatroda yürütülen çalışmaları inceleyen Ersoy, antik kentin, 12 aylık kazı programına alınan ilk gruptan olduğunu, nisan ayı itibarıyla ödemelerin alınmaya başlanacağını söyledi.

Kentin 3 bin 500 yıllık bir tarihi bulunduğuna dikkati çeken Ersoy, "Ama önemli olan tarihinin geçmiş olması değil, tarihin her aşamasını durduğumuz yerden aynı anda görme şansını buluyorsunuz burada. Yani bir yerde M.Ö. 1500’i görürken, bir yerde M.S. 1000’i görebiliyorsunuz. Aynı anda ve farklı aşamalarını da görebiliyorsunuz. Onun için Stratonikeia çok önemli bir şehir." diye konuştu. Kenti gezdikten sonra birtakım ihtiyaçlar bulunduğunu görünce biraz daha destek olma kararı verdiğini anlatan Ersoy, kamulaştırma kapsamındaki yerlerle ilgili hızlı bir şekilde çalışma yapacaklarını dile getirdi. Stratonikeia Antik Kenti'nin yaşayan bir kent olduğunu vurgulayan Ersoy, şöyle konuştu: "Stratonikeia çok farkındalık yaratılmamış bir şehir. Aslında baktığımız zaman Stratonikeia ikinci bir Efes olabilir. Aynı zamanda Yatağan'ın turizm kaderiyle ilgili bir değişiklik, bir farkındalık yaratabilir. Çünkü Yatağan turizmle anılan bir bölge değil, bir geçiş noktası. Özellikle kültürel ziyaret yapan, Anadolu turları yapan turistik firmaların güzergah kapsamına alınması gereken bir nokta. Burayı birkaç yıl içerisinde yoğun ziyaretçi alacak hale getireceğiz. Burada tarihle yaşamın iç içe olabileceği, günümüz yaşamıyla iç içe olabilecek bir ortam var. Ben köy meydanı çalışmalarını da çok beğendim. Orayı en kısa zamanda hayata geçirip aktif hale getirilebilirsek sadece ziyaret değil, yaşam merkezi haline de gelebilir. Özellikle günübirlik ziyaretçilerin saatlerce kalabileceği, dinlenebilecekleri, yiyip içebilecekleri ilginç bir ortam. Bugüne kadar gördüğüm birçok yerde böyle bir ortamı yakalayamamıştık."

Bakan Ersoy, Stratonikeia'ya kazı desteğinin yanı sıra tanıtım desteği vereceklerini de belirterek, "Ege Bölgesi'nin tarih ve sanatla ayrışmasını istiyoruz. Sadece deniz, kum ve güneşle değil tarihle de anılsın istiyoruz. Elimizdeki en güzel örneklerden biri burası ve biz desteğe devam edeceğiz, ilave destek de vereceğiz." dedi. Bölgede yürütülecek çalışmalarla birkaç yıl içinde kentin çok değerli bir turizm noktasını olacağını aktaran Ersoy, bu çalışmalarla da Türkiye'nin kazanmış olacağını ifade etti. -"Başarılı olmayan kazı başkanlarını değiştireceğiz" Kazı çalışmalarında bu yıl 20 projeye destek vermeye başladıklarını anlatan Ersoy, her yıl 20 projenin ilave edileceğini, bunun yanı sıra 122 yerel kazı başkanlığı tarafından yapılan ören yerinde de desteklemelerde bulunduklarını kaydetti. Çalışmalar kapsamında taahhüdünü yerine getiren kazı başkanlıklarına genişletilmiş destek vereceklerine işaret eden Ersoy, "Taahhüdünü çok iyi yerine getireni, dosyasını doğru kapatan kazı başkanlıklarına daha geniş bir destek paketi kapsamında birkaç tane daha çalışabilecekleri destekler vereceğiz. Kazı başkanının başarısına bağlı açıkçası. Ama zaten başarılı olmayan kazı başkanlarını da değiştireceğiz. Haybeye destek yok, onu da herkes bilsin." diye konuştu.