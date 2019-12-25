Stres yönetimi nasıl yapılır?

Psikiyatrist Uzm. Dr. Burak Toprak, stres yönetimi hakkında tüm merak edilenleri bizler için anlattı. Stres genellikle bu tarz olumsuz deneyimlerin oluşturduğu kümülatif etki sonucunda ortaya çıkar. Strese neden olan her kaynak bir öncekinin üstüne biner. Vücut strese bir tepki verir.

Bu tepkiler daha yoğun duygulara ve hareketlere neden olabilir. Yani stresin hem duygusal hem de fiziksel etkileri bulunur. Herkes strese maruz kalmaktadır ancak bu durum gündelik yaşama ve sağlığa etki yarattığında ciddi bir hal almaktadır. Stres ile başa çıkmanın çeşitli yöntemleri yer alır.

STRESE NASIL CEVAP VERİLİR?

Strese neden olan durumlar vücutta fiziksel bir tepkiye neden olmaktadır. Bu strese verilen bir cevaptır. Beyin, kasları gerginleştirir ve adrenalin ile kortizon gibi hormonların salgılanması emrini verir.

Bu hormonlar vücutta savaş ya da kaç etkisine nedendir. Kalp daha hızlı atmaya başlar ve kan basıncı yükselir, beyne ve kaslara giden kan miktarı artış gösterir, kana daha fazla oksijen karışır ve vücut enerji sağlamak için kandaki şeker ve yağ miktarını arttırır.