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Stres yönetimi nasıl yapılır?

Uzm. Dr. Burak Toprak Uzm. Dr. Burak Toprak
STRES HABERLERİ  | Son Güncelleme

Anormal bir baskı altında hissetmek stres olarak tanımlanır. Bu baskı aşırı çalışma, trafik sıkışıklığı ya da birisiyle tartışma gibi olaylarla ortaya çıkabileceği gibi günlük hayatta yaşanan sıradan bir olay bile böyle bir baskıya neden olabilir.

Stres yönetimi nasıl yapılır?

Psikiyatrist Uzm. Dr. Burak Toprak, stres yönetimi hakkında tüm merak edilenleri bizler için anlattı. Stres genellikle bu tarz olumsuz deneyimlerin oluşturduğu kümülatif etki sonucunda ortaya çıkar. Strese neden olan her kaynak bir öncekinin üstüne biner. Vücut strese bir tepki verir.

Bu tepkiler daha yoğun duygulara ve hareketlere neden olabilir. Yani stresin hem duygusal hem de fiziksel etkileri bulunur. Herkes strese maruz kalmaktadır ancak bu durum gündelik yaşama ve sağlığa etki yarattığında ciddi bir hal almaktadır. Stres ile başa çıkmanın çeşitli yöntemleri yer alır.

STRESE NASIL CEVAP VERİLİR?

Strese neden olan durumlar vücutta fiziksel bir tepkiye neden olmaktadır. Bu strese verilen bir cevaptır. Beyin, kasları gerginleştirir ve adrenalin ile kortizon gibi hormonların salgılanması emrini verir.

Bu hormonlar vücutta savaş ya da kaç etkisine nedendir. Kalp daha hızlı atmaya başlar ve kan basıncı yükselir, beyne ve kaslara giden kan miktarı artış gösterir, kana daha fazla oksijen karışır ve vücut enerji sağlamak için kandaki şeker ve yağ miktarını arttırır.

Kısa vadeli durumda strese verilen cevap zorlu süreçleri yönetmeye yardımcı olur. Ayrıca kronik stres diyabet hastalığını daha kötü hale getirmekte, yüksek tansiyona ve uykusuzluğa neden olmaktadır. Kronik stres ile kalp hastalığı, kalp yangını ve diğer sağlık problemleri riski yükselir.

STRESİ YÖNETME

Stresi yönetmek için yapılması gereken ilk şey stresi tetikleyen şeyleri tanımlamaktır. Strese neden olan tetikleyicileri kabul etmek, bunlara verilen tepkiyi değiştirmek ya da bu durumlardan kaçınmak stres yönetimine yardımcıdır.

Kan basıncını, kalp ritmini, nefes hızını ve oksijen alımını düzenlemek için meditasyon, yoga ya da nefes egzersizi gibi rahatlama tekniklerini öğrenmek stresle başa çıkmanın yollarından biridir.

Ayrıca sağlıksız düşünceleri belirlemek ve bunları olumlu hale getirmek için bilişsel davranış terapisine başvurmak da stres yönetiminde etkili yöntemlerin başında gelir. Bunun yanı sıra hedef koymak ve bu hedefleri yerine getirmeye çalışmak da stresten uzak durmak için yapılması gerekenler arasında yer alır.

Psikiyatrist Uzm. Dr. Burak Toprak

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