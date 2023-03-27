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Su lekelerini anında yok ediyor! TikTok'ta viral olan pratik temizleme yöntemi sihir etkisi yaratıyor

27.03.2023 10:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aynalarda ve cam yüzeylerde kalan su lekeleri bakımsız bir görünüme sebep olabiliyor. Su lekelerini geçirmek için ne kullanırsam kullanayım işe yaramıyor diyorsanız bu sorunun çözümü oldukça basit bir yoldan geçiyor. TikTok'ta viral olan temizleme hilesi ile su lekelerinden anında kurtulabilirsiniz.

Su lekelerini anında yok ediyor! TikTok'ta viral olan pratik temizleme yöntemi sihir etkisi yaratıyor

Temizlik malzemelerine bir sürü para veriyor ama istediğiniz sonuçları elde edemiyorsanız temizlikte her evde bulunan temel malzemeleri kullanabilirsiniz. Cam yüzeyler temizlense bile üstünde kalan su lekeleri istenmeyen durumlara sebep olabiliyor. Su lekelerini geçirmek için etkili bir yöntem arıyorsanız TikTok'ta paylaşılan pratik temizlik yöntemini deneyebilirsiniz.

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PİŞİRME KAĞIDI ETKİLİ SONUÇLAR SAĞLIYOR

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Kendini temizlik ustası olarak tanıtan Riya, su lekeleri çıkarmak için alışılmadık bir şey kullanıyor... pişirme kağıdı. Riya, hack'i internette gördüğünü ve işe yarayıp yaramayacağını görmek istediğini söyledi.

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Riya, pişirme kağıdını koparak bir top haline getiriyor ve bu top ile su lekelerinin üzerinden geçiyor. "Bunun gerçekten işe yarayan beş dakikalık el işi tüyolarından biri olması gerekiyordu." Pişirme kağıdıyla musluğunun ve duş kapağının ekranını siliyor. Lekelerin sihir gibi kaybolmasına şaşıran Riya bu yöntemi herkesle paylaştı.

BEYAZ SİRKE KULLANMASINI ÖNERDİLER

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Birçok kullanıcı, sirkenin bu işi daha da iyi yapacağına inandıklarını söyledi. Bir kullanıcı şöyle dedi: "Sirke de gerçekten iyi çalışıyor ve sert bir ovma söz konusu değil." Bir diğeri, “Beyaz sirke 100 kat daha iyi yapıyor!” dedi.

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