Subaylar kaç yaşında emekli olur? Subayların emeklilik yaşı kaçtır?

Askerî personel kuralları ile emekli olan subayların emekli olma hakkı kazanmak için yerine getirmeleri gereken bazı şartlar vardır. Sigortalarının başladığı ilk işe giriş tarihleri, çalıştıkları hizmet süresi ve yaş zorunlulukları emeklilik için önemli kriterlerdir. Emekli olma şartları kadın subaylar ve erkek subaylar için de farklılık gösterir. Kadın çalışanlar 58 yaşını doldurduklarında emeklilik hakkı kazanırlar. Erkek çalışanlar ise 60 yaşını doldurmak zorundadırlar.

Subayların emeklilik yaşı nasıl hesaplanır?

İlk işe giriş tarihleri ve sigortalarının başladığı tarih 1999 Eylül ile 2008 Nisan ayı tarihleri arasında olan subaylar emekli olmak için zorunlu hizmet sürelerini tamamlamaları gerekir. Zorunlu hizmet süresi kadınlar için 25 tam yıl olarak belirlenmiştir. Türk Silahlı Kuvvetleri çalışanı olan tüm subaylar bu hizmet süresini doldurmakla yükümlüdür. Ancak yaş kriterleri kadınlarda ve erkeklerde farklılık gösterir.

Emekli olmak için bazı koşullar şunlardır:

Kadın çalışanlar için 58 yaşı doldurmuş olmak

Erkek çalışanlar için 60 yaşını doldurmuş olmak

25 tam yıl boyunca eksiksiz olarak sigortalı gün sayısını doldurmuş olmak

Subaylar kaç yaşında emekli olur?

Kadın subaylar ve tüm askerî personel 58 yaşında emekli olmaya hak kazanırlar. Erkekler için doldurma zorunluluğu olan yaş 60 olarak belirlenmiştir. Ancak bazı durumlarda daha erken yaşlarda emekli olmak da mümkün olur.

Örneğin asteğmen, teğmen ya da üsteğmen rütbelerindeki kişilere 41 yaşında emekli aylığı bağlanabiliyor. Bunun için bu rütbelerdeki askerî personel 5400 iş gününü tamamlamaları gerekiyor. 15 yıllık prim ödemeleri yapıldığı takdirde yaş haddiyle emekli olma hakkı kazanıyorlar.



