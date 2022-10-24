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  4. Şubeye gelmişti: Büyük sürpriz aldığı sıra numarasında gizliydi! 182. müşteri olunca...

Şubeye gelmişti: Büyük sürpriz aldığı sıra numarasında gizliydi! 182. müşteri olunca...

24.10.2022 20:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun’da PTT’nin 182. kuruluş yıl dönümü nedeniyle özel bir etkinlik gerçekleştirildi. 182. sıra numarasıyla hizmet alan 182. müşteriye sürpriz bir hediye verildi. Müşteriye, Büyük Zaferin 100. yıl anısına Flatelik pul albümü PTT Samsun Başmüdür Vekili Baykan Gürel tarafından verildi.

Şubeye gelmişti: Büyük sürpriz aldığı sıra numarasında gizliydi! 182. müşteri olunca...

PTT Samsun Merkez Şuubesi'nde 182. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla bir etkinlik düzenlendi. Etkinlikle 182. sıra numarasını alarak şanslı müşteri olan bir kişiye özel bir hediye takdim edildi. İşte detaylar...

"BUGÜN DE SEMBOLİK OLARAK 182. MÜŞTERİMİZE HEDİYE TAKDİM EDECEĞİZ"

Etkinlikte konuşan PTT Samsun Başmüdür Vekili Baykan Gürel, 182 yıl önce kurulan PTT'nin o günden bu güne halkın hizmetinde olduğunu söyledi.

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Tüm yurtta kurumun halka hizmet etmek için tüm mesaisini harcadığını ifade eden Gürel, "Bugün de sembolik olarak 182'inci müşterimize hediye takdim edeceğiz. Her sene olduğu gibi bu mutluluğu halkımızla paylaşmak istiyoruz." dedi.

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FLATELİK PUL ALBÜMÜ VERİLDİ

Konuşmaların ardından 182. sıra numarasıyla hizmet alan Ahmet Tombul'a Büyük Zaferin 100. yıl anısına Flatelik pul albümü Gürel tarafından verildi.

Etkinlikte ayrıca müşterilere çeşitli ikramlarda bulunuldu. (AA)

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Samsun PTT

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