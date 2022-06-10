Suç kayıtları pes dedirtti... Yakayı ele verdi

Gaziantep'te silahlı yaralama olayına karışan ve toplam 29 suç kaydı bulunan zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde meydana gelen oto hırsızlığı olayının aydınlatılmasına yönelik Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

YAKALANDI

Ekipler, elde ettikleri deliller ve 13 Nisan'da Sanayi Mahallesi'nde yaşanan silahlı yaralama olayında kullanılan silahta parmak izlerinin eşleşmesi üzerine şüpheli C.S.H'yi yakaladı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Zanlının kasten yaralama, yağma, oto hırsızlığı gibi toplam 29 suç kaydının bulunduğu belirtildi. (AA)

