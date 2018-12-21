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Sudan'da protestolar devam ediyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.12.2018 19:47 | Son Güncelleme

Başkent Hartum ve çeşitli kentlerde ekonomik durumu protesto için yapılan gösteriler bugün de sürdü - Rabak kentinde göstericiler iktidardaki Ulusal Kongre Partisi'nin merkezini ateşe verdi

Sudan'ın başkenti Hartum ve çeşitli kentlerde ekonomideki kötü gidişatı protesto için gösteriler düzenlendi.

Başkent Hartum'da çeşitli bölgelerde toplanan eylemciler doların aşırı yükselmesi nedeniyle ekmek, yakıt, tüp gibi ürünlerde görülen aşırı fiyat artışı ve ekonomik krizi protesto etti.

Rejimin düşmesini isteyen göstericilere güvenlik güçleri tarafından göz yaşartıcı gaz ve coplarla müdahale edildi.

Öte yandan Beyaz Nil eyaletine bağlı Rabak kentinde göstericiler iktidardaki Ulusal Kongre Partisi'nin merkezini ateşe verdi.

Kuzey Kordofan eyaletine bağlı El-Ebyad kenti ile Nil Nehri eyaletine bağlı Atbara kentleri de benzer protestolara sahne oldu.
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- Eğitime ara verildi

Öte yandan Sudan resmi televizyonunda yer alan haberde, Eğitim Bakanlığının talimatıyla başkent Hartum'da pazar gününden başlamak üzere tüm okullarda eğitime "süresiz" ara verildiği belirtildi.

İkinci bir talimata kadar eğitime devam edilmeyeceği aktarıldı.
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- Gösteriler çarşambadan bu yana sürüyor

Atbara ve Port Sudan gibi kentlerde çarşamba günü başlayan ve perşembe günü başkent Hartum'a sıçrayan gösterilerde eylemciler, doların aşırı yükselmesi nedeniyle ekmek, yakıt, tüp gibi ürünlerde görülen aşırı fiyat artışı ve ekonomik krizi protesto ediyor.

Çarşamba gününden bu yana Gadarif ve Nil Nehri eyaletindeki protestolarda 8 kişi ölmüştü.

Dangola, Gadarif ve Atbara kentlerinde olağanüstü hal ilan edilmişti.

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