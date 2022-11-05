Suikast girişiminde ölümle burun burun buruna gelmişti! Eski başbakan Han, yapacağı ilk işi açıkladı: "Planı biliyordum"

İmran Han'a suikast girişimi dünyada büyük yankı uyandırdı, olayın perde arkasından ise yine çok konuşulacak detaylar ortaya çıktı. Erken seçim için protesto yürüyüşü gerçekleştirdiği sırada silahlı saldırıya uğrayıp ölümden dönen eski başbakan, "Beni Vezirabad ile Gujrat arasında bir yerde öldürmek için plan yapıldığını zaten öğrenmiştim" diyerek herkesi şaşırttı. Han, ayrıca hükümeti suçlarken sağlığına kavuşur kavuşmaz yapacağı ilk işi de açıkladı.

ERKEN SEÇİM İÇİN PROTESTO YÜRÜYÜŞÜNDEYDİ

Eski Pakistan Başbakanı İmran Han, erken seçim için destekçileriyle birlikte konvoy oluşturarak 28 Ekim'de başkent İslabamad'a doğru hareket etmişti. Konvoya perşembe günü, Pencap eyaletinin Wazirabad kentinde yakınlarında kimliği henüz belirlenemeyen bir saldırgan tarafından ateş açılmış ve Han bacağından yaralanmıştı.

"BENİ ÖLDÜRMEK İÇİN PLAN YAPILDIĞINI ÖĞRENMİŞTİM"

Sağlık durumu iyi olan Han, saldırının ardından kameraların karşısına geçerek konuşma yaptı. Han suikast planını daha önceden bildiğini söyleyerek şu ifadeleri kullandı:

"Beni Vezirabad ile Gujrat arasında bir yerde öldürmek için plan yapıldığını zaten öğrenmiştim. Eski Pencap Valisi Salman Taseer'e karşı kullanmayı denedikleri benzer yöntemleri bende kullandılar. Halkı bana karşı kışkırtmak için beni küfürle suçlamaya çalıştılar" ifadelerini kullandı.

HÜKÜMETİ SUÇLADI

Görevdeki hükümeti suçlayan Han, "Hükümet güvensizlik hareketini asla kaybetmezdi, ancak koalisyon liderleri başarılı olmak için parayı kullandı. Yurtdışında milyarlarca varlığa sahip olan ve Londra'nın en pahalı dairelerinde yaşayan Şerif ailesi ile karşılaştırılamam" dedi.

Han, sağlığına kavuştuğunda İslamabad'a doğru uzun yürüyüşe devam edeceğini söyleyerek, destekçilerini Şahbaz Şerif ve Rana Sanaullah'a karşı protesto düzenlemeye devam etmeye çağırdı.

NE OLMUŞTU?

Eski Pakistan Başbakanı Han, erken seçim için destekçileriyle birlikte konvoy oluşturarak 28 Ekim'de başkent İslabamad'a doğru hareket etmişti.Konvoya, Pencap eyaletinin Wazirabad kentinde yakınlarında kimliği henüz belirlenemeyen bir saldırgan tarafından dün ateş açılmış ve Han bacağından yaralanmıştı. En az bir kişini hayatını kaybettiği ve bir çok kişini yaralandığı olayda saldırgan suçunu itiraf etmiş “Sadece İmran Han'ı öldürmek istedim, başkasını değil" demişti.

(İHA)

