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"Suldokya" görenleri adeta mest ediyor! Muhteşem görüntüler... Keşfedilmeyi bekliyor

05.04.2023 10:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın’ın Sultanhisar ilçesinde sahip olduğu kırmızı, kahverengi ve gri tonlarıyla gökkuşağına benzetilen ve “Aydın’ın Kapadokyası” olarak anılan renkli peri bacaları keşfedilmeyi bekliyor. Kimilerinin “Gökkuşağı Tepeleri” olarak adlandırdığı bölge, oluşturduğu renk cümbüşüyle de görenleri kendine hayran bırakıyor. Doğasever Yücel Sevingül ise karşılaştıkları manzarayı Kapodakya’ya benzettikleri için “Suldokya” adını verdiklerini belirtti.

"Suldokya" görenleri adeta mest ediyor! Muhteşem görüntüler... Keşfedilmeyi bekliyor

Geçmişinde birçok medeniyete ev sahipliği yapan Aydın, doğal güzellikleriyle de dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Doğa ile tarihin iç içe geçtiği kentte her geçen keşfedilen tarihi kalıntılar ve doğal güzellikler de birçok vatandaşı heyecanlandırıyor. Sultanhisar ilçesi Ayvaz Değirmeni mevkiinde bulunan ve peri bacaları görüntüsü ile Kapadokya’ya benzetilen tepeler ise keşfedilmeyi bekliyor.

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“AYDIN’IN KAPADOKYASI”

Kimi vatandaşın peri bacaları görüntüsü ile “Aydın’ın Kapadokyası” kimi vatandaşın ise sahip olduğu kırmızı, kahverengi ve gri tonlarıyla “Gökkuşağı Tepeleri” dediği bölgenin oluşturduğu renk cümbüşü ise görenleri mest ediyor.

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Rengarenk tepeler, renk cümbüşüyle görenlerin gözünü kamaştıran ve keşfedilmeyi bekleyen tepeler bölgenin turizm potansiyeline de zenginlik katıyor.

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"BU PERİ BACALARI KORUMA ALTINA ALINMALIDIR"

Tarihi Kavaklı Yolu’nda Ayvaz Değirmeni Bölgesi’nde karşılaştıkları manzarayı Kapodakya’ya benzettikleri için “Suldokya” adı verdiklerini belirten Doğasever Yücel Sevingül ise “Aydın’ın her yeri doğa harikası ve yeni bir tabiat harikası da keşfedilmeyi bekliyor. Bu peri bacaları koruma altına alınmalıdır. Burada değişik biçimlerde, şapkalı ve şapkasız çok sayıda peri bacaları bulunuyor. Aynı zamanda gökkuşağı gibi oluşan rengarenk görüntüsü de görenleri kendisine hayran bırakıyor ” diyerek bölgenin koruma altına alınıp tanıtılması gerektiğini belirtti.

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Çektiği doğa ve tarih fotoğrafları ile Aydın’ın tanıtımına katkı sağlayan eğitimci ve fotoğraf sanatçısı Yücel Sevingül’ün karelerine yansıyan muhteşem görüntüleri ile gökkuşağı tepeleri izleyenleri hayran kendine hayran bırakıyor.

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(İHA)

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Aydın Peri bacaları

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