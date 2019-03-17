Süleyman Soylu'dan Ekrem İmamoğlu'na HDP sözleri!

Balat'ta vatandaşlara bir araya gelen Soylu, konuşmasında, millet için gece gündüz çalıştıklarını söyledi.

Milletin doğru istikamette gitmesi ve huzur içinde olması için ellerinden geleni yaptıklarını anlatan Soylu, "Bu ülkeyi karıştırmaya çalışanlara müsaade etmiyoruz. Ne olursa olsun. Yapımız neyse de söylüyoruz. Bu ülkede her 10 yılda bir darbe oldu. En son da Amerika'nın uşağı olan Pensilvanya'daki şarlatan yapmaya çalıştı. Bunu hepimizi yaşadık. Düşmediler bu ülkenin yakasından. 7 Haziran'da HDP yüzde 13 oy aldı. Ama yetti mi? Dişlerine kan değmişti. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da çukur olaylarını başlattılar." diye konuştu.

Soylu, Türkiye'nin birçok badireyi atlattığını anımsatarak, yakın coğrafyada meydana gelen olaylarla Türkiye'nin hareket edemez hale getirilmek istendiğini kaydetti.

Türkiye'nin dünyayla irtibatının kesilmesini amaçlayanların varlığına dikkati çeken Soylu, şöyle devam etti:

"Peki müsaade ettik mi? Buna Recep Tayyip Erdoğan müsaade etmedi. Bu kadar açık ve net. Irak ve İran'la aramızın en limoni olduğu anda bir araya geldik. O devleti orada kurdurmadık. Afrin'e girerken Amerika, 'Giremezsiniz, hesabını sorarız.' dedi. Çatır çatır girdik mi? PKK kaldı mı? Kökünü kazıdık. Hem bir evladınız hem de İçişleri Bakanı olarak söylüyorum. Türkiye tarihe bir not bıraktı. Recep Tayyip Erdoğan da tarihe bir not bıraktı. Dünyaya bir söz söyledi. 'Ey dünya bizim coğrafyamızda biz varken sizin oyun kurmanıza müsaade etmeyiz.' dedi. Gelecek nesillere büyük bir emanet bıraktık."