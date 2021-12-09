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Süleyman Soylu'dan Kılıçdaroğlu'nun sorusuna yanıt: İstanbul'da 34 dosya var

09.12.2021 08:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul’la ilgili yolsuzluk dosyalarına ilişkin “İstanbul'da 34 dosya vardı. Burada 34 dosyanın yapılan 3 ihale dosyasında, 16 gayrimenkul alım dosyasında, 1 sivil toplum kuruluşlarına yardım dosyasında, 1 kentsel dönüşüm projesi olmak üzere toplam 21 dosyada hukuka bir aykırılık rastlanmadığı için araştırma raporu düzenlenmiştir” dedi.

Süleyman Soylu'dan Kılıçdaroğlu'nun sorusuna yanıt: İstanbul'da 34 dosya var

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TBMM'de milletvekillerinin sorularını cevapladı. Bakan Süleyman Soylu, İstanbul’la ilgili yolsuzluk dosyalarına ilişkin, “İstanbul Büyükşehirle ve Ankara Büyükşehirle ilgili bir yazı geldi. Şöyle, birincisini dün Sayın Kılıçdaroğlu sormuştu; 'İstanbul'daki 24-25 dosya ne oldu?' diye. Ben burada düzelteyim, İstanbul'da 34 dosya vardı. Burada 34 dosyanın yapılan 3 ihale dosyasında, 16 gayrimenkul alım dosyasında, 1 sivil toplum kuruluşlarına yardım dosyasında, 1 kentsel dönüşüm projesi olmak üzere toplam 21 dosyada hukuka bir aykırılık rastlanmadığı için araştırma raporu düzenlenmiştir. Şirketlerin denetimi Ticaret Bakanlığına ait olduğundan dolayı, şirket denetimlerine ait 7 dosya Ticaret Bakanlığımıza gönderilmiştir. Müfettişlerce 6 dosya hakkında da ön inceleme talebinde bulunulmuştur ve ben de ön inceleme taleplerini onayladım” ifadelerini kullandı.

"YÜZDE 14'Ü AÇIK İHALE USULÜYLE YAPILDI"

Bakan Süleyman Soylu, açıklamasının devamında şöyle konuştu:

“Dün veya ondan önceki gün Nurettin Bey bir açıklamada bulundu, yaptığı açıklamada, özellikle şunu söyleyeyim, 11 bin 415 ihalenin yüzde 14'ünün açık ihale usulüyle, geri kalan yüzde 86'lık kesimin, 9 bin 791 bir ihalenin ise doğrudan teminle ya da pazarlık usulüyle yapıldığı. Burada bize de gelen itiraz çerçevesinde yaklaşık 2 milyar tutan bir işin 730 milyonluk bölümünün, üzerinde, bunun fazla ödendiği ve bu ihalelerin yanlış yapıldığı hususunda bir, mülkiye müfettişlerince; iki, MASAK; üç, vergi dairesi, Vergi Denetim Kurulunca bir şey başlatıldı.”

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"12 BİN KİŞİYE BAKILDI"

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne alınan personelle ilgili olarak Bakan Süleyman Soylu, “İstanbul'a yaklaşık 33 bin kişi alındı ve bu 33 bin kişiden ancak 14 bin kişinin bilgisi bize intikal ettirildi ve 33 bin kişiden 12 bin kişiye ancak bakıldı, 455'inin PKK ve KCK kaydı var, 80'inin DHKP-C kaydı var, 20'sinin de MLKP kaydı var, 2'sini MKP kaydı var ve diğerlerinin de kayıtlarını her birinize gönderebilirim” şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Ankara İstanbul Kemal Kılıçdaroğlu Süleyman Soylu İçişleri Bakanı
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Okuyucu Yorumları 1 yorum
incelemeyi yapan kim kendi adamları ve burası Türkiye herşey kılıfına uydurulur torpillerde olduğu gibi

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