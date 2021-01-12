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  4. Sultan 1. Kılıçarslan’ın kayıp mezarı Diyarbakır'da bulundu

Sultan 1. Kılıçarslan’ın kayıp mezarı Diyarbakır'da bulundu

12.01.2021 15:13 | Son Güncelleme:
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Sultan 1. Kılıçarslan’ın kayıp mezarı Diyarbakır'da bulundu

Anadolu Selçuklu hükümdarlarından 1. Kılıçarslan’ın Diyarbakır Silvan’daki kayıp mezarı tespit edildi.

Diyarbakır Dicle Üniversitesi (DÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakoç, Anadolu Selçuklu hükümdarlarından 1. Kılıçarslan’ın Silvan’daki kayıp mezarının DÜ’nün çalışmaları sonucu bulunduğunu söyledi.

Rektör Karakoç, ''1.Haçlı Seferine karşı destansı mücadelesiyle bilinen Sultan 1. Kılıçarslan’ın, Habur Çayında boğularak şehit olduğu ve Silvan’da defnedildiği biliniyor, ama mezar yeri bir türlü tespit edilemiyordu. 2 tarihçi, 1 sanat tarihçisi, 1 arkeolog ve 1 yazma eser uzmanından oluşan komisyonumuz, veriler ışığında Silvan’daki muhtemel yerleri inceledi ve yöre halkıyla hep temas hâlinde oldu. Güzel haber bu hafta içinde geldi. Silvan merkezindeki ‘Orta Çeşme-Kaniya Navin’ mevki'inde ‘Ziyaret’ olarak bilinen bu türbedeki iki mezarın, Kılıçarslan ve kızı Saide Hanım’a ait olduğu komisyonumuz tarafından belirlendi. Anadolu tarihine ışık tutacak olan bu gelişmenin Diyarbakır ve Silvan için hayırlı neticeler vereceğini temenni ediyor, başta Valimiz Münir Karaloğlu olmak üzere katkı sunan herkese üniversitem adına teşekkür ediyorum'' dedi.

Kaynak: İHA-DHA

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