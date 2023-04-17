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  4. Sultanbeyli'de ilginç anlar! İtfaiye ekipleri söndürmek için seferber oldu, o engel olmaya çalıştı: "İstemedi"

Sultanbeyli'de ilginç anlar! İtfaiye ekipleri söndürmek için seferber oldu, o engel olmaya çalıştı: "İstemedi"

17.04.2023 12:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sultanbeyli'de 11 Nisan'da yaşanan olayda, bir adam, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı motosikletini yakarak ateşe verdi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edilirken, motosiklet sahibi itfaiye ekiplerinin yangına müdahale etmesine engel olmaya çalıştı. Olayla ilgili konuşan bir kişi ise "Yangın tüpü ile söndürmek için müdahale etmek istedim. Ancak motor sahibi yanan motorun söndürülmesini istemedi. İtfaiye ekiplerinin de söndürmesine izin vermedi" dedi.

Sultanbeyli'de ilginç anlar! İtfaiye ekipleri söndürmek için seferber oldu, o engel olmaya çalıştı: "İstemedi"

Olay 11 Nisan Salı günü saat 18.00 sularında Sultanbeyli Adil Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre bir adam henüz bilinmeyen bir nedenle motosikletini ateşe verdi.Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

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İTFAİYENİN YANGINA MÜDAHALE ETMESİNE ENGEL OLMAYA ÇALIŞTI

İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken motosiklet sahibinin itfaiye ekiplerine engel olmaya çalıştığı anlar saniye saniye kaydedildi.

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İtfaiyenin çalışması sonucu yangın söndürülürken motosiklet kullanılamaz hale geldi. Polis olayla ilgili çalışma başlattı.

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"MOTOR SAHİBİ YANAN MOTORUN SÖNDÜRÜLMESİNİ İSTEMEDİ"

Olayla ilgili konuşan Vedat Küçük, ”Yoldan geçerken motorun yandığını gördüm. Yangın tüpü ile söndürmek için müdahale etmek istedim. Ancak motor sahibi yanan motorun söndürülmesini istemedi. İtfaiye ekiplerinin de söndürmesine izin vermedi. Daha sonrasında polisler geldi şahsı götürdü” diye konuştu. (İHA)

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yangın Sultanbeyli

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