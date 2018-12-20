SunExpress ve Lufthansa'dan ortak uçuş anlaşması

İZMİR (AA) - SunExpress ve Lufthansa, 11 Aralık 2018 itibarıyla Münih-Ankara ve Münih-İzmir rotlarında ortak uçuşa başladı.

SunExpress'ten yapılan açıklamaya göre, Türkiye'deki 16 şehri direkt ve tarifeli seferlerle Avrupa'da 36 kente bağlayan firmanın, 2019 yaz sezonunda Türkiye'ye 6,4 milyon koltuk arzıyla rekor bir kapasite sunacağı kaydedildi.

Gelecek yaz sezonunda Lufthansa ile ilave ortak uçuş bağlantıları gerçekleştireceği bildirilen açıklamada, Münih-Ankara arasındaki uçuş sayısını haftada 11'e, Münih-İzmir arasında ise haftada 18'e çıkaracağı aktarıldı.

Böylece yolcular, İzmir ve Ankara'dan Lufthansa'nın uçuş ağındaki tüm destinasyonlara bağlantılı uçabilecek.

Ayrıca SunExpress, anlaşma çerçevesinde, söz konusu rotalardaki mevcut uçuş sayısını da artıracak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen SunExpress Üst Yöneticisi Jens Bischof, "Bu ortak uçuşlarla Lufthansa Group ile iş birliğimizi daha da pekiştirmiş olmaktan, hem Münih hem de Lufthansa'nın dünya çapındaki uçuş ağı ile Türkiye arasında birçok ilave uçuş imkanı sunmaktan son derece memnunuz." değerlendirmesinde bulundu.

Lufthansa Türkiye Genel Müdürü Kemal Geçer de Ankara ve İzmir'in kendileri için her zaman önemli destinasyonlar olduğunu belirtti.

SunExpress ile yaptıkları ortak uçuş anlaşması ile Ankara ve İzmir'i 5 kıtada yüzlerce destinasyona bağladıklarını kaydeden Geçer, "Ayrıca her yaz olduğu gibi bu yaz da İzmir-Münih direkt seferlerimiz haftanın her günü düzenlenecek." ifadelerini kullandı.

