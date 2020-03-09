Süper Ay tutulması nedir? 2020 Süper Ay tutulması ne zaman? Süper Ay tutulması saat kaçta?

Süper Ay ne zaman? Süper Ay saat kaçta gerçekleşecek? sorularının cevabı belli oldu. Ay'ın Dünya'ya her zamankinden daha çok yaklaştığı ve bu sayede daha büyük göründüğü Süper Ay tutulması, birçok gökyüzü tutkunu için önemli bir yere sahip. Merakla beklenen ve gerçekleşmesi için gün sayılan 2020 Süper Ay tutulması için vakit geldi.

SÜPER AY TUTULMASI NEDİR?

Süper Ayda Ay, Dünya'ya en yakın noktaya ulaşıyor. Bu sayede Ay yüzde 14 daha büyük ve yüzde 30 daha parlak gözüküyor. Dünya'ya yakınlaşan ve daha da aydınlık hale gelen Ay'ın Güneş ile arasına aynı anda Dünya da giriyor. Bu durumda Dünya'nın gölgesi Ay'ın üzerine düşüyor ve Süper Ay tutulması gerçekleşiyor. Dünya'yı aşıp Ay'a yansıyan Güneş ışınların Ay'ı kızıl bir hale bürümesi nedeniyle bu tutulmaya 'Kanlı Ay tutulması' ya da 'Kızıl Ay tutulması' da deniyor.

SÜPER AY TUTULMASI NE ZAMAN?

2020 Süper Ay Tutulması'nın ilki 9 Şubat tarihinde gerçekleşti. Yılın ikinci Süper Ay Tutulması ise 9 Mart'ta yani bu gece gözlemlenebilecek. Tutulma Türkiye dahil birçok ülkeden izlenebilecek. Fakat Süper Ay tutulmasının yaratacağı görsel şöleni izleyebilmek için açık bir gökyüzü şart. Yılın diğer Süper Ayları ise 8 Nisan ve 7 Mayıs'ta gerçekleşecek.

